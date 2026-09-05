אירוע ירי חמור ויוצא דופן התרחש במהלך הערב, לקראת צאת השבת, בשכונת קריית השרון שבנתניה, כאשר חשוד המצויד בנשק ארוך פתח באש ישירה לעבר כוח משטרתי שפעל במקום.

האירוע, שהחל בדיווחים על אדם החמוש ברובה ומסתובב ברחובות השכונה, הסתיים בתוך זמן קצר כאשר הלוחמים והשוטרים בזירה הגיבו בנחישות, השיבו באש וניטרלו את היורה. כתוצאה מירי כוחות הביטחון נפצע החשוד באורח אנוש, ומלבד החשוד לא דווח על נפגעים נוספים או על נפגעים בקרב כוחות הביטחון.

קריאה ראשונית על אירוע הירי התקבלה במוקד מד"א בשעה 19:07, וכוחות רפואה ומשטרה רבים הוזעקו מיד לזירה. מתחקור ראשוני ומהעדויות בשטח עולה כי השוטרים זיהו את החשוד כשהוא נושא רובה מסוג M16 וכאשר כיוון את נשקו לעברם, פתחו לעברו בירי במטרה לנטרל את האיום. תיעודים שהופצו מהאזור מציגים רגעים מתוחים שבהם נראה האדם מסתובב ברחוב כשהוא חמוש, לצד תיעודים של כוחות המשטרה זורמים לזירה כשהם לובשים אפודים ופועלים לאבטח את המתחם.

בקרב תושבי השכונה נוצרה בהלה רבה כאשר קולות הירי הדהדו ברחובות בעיצומה של השבת. תושבי האזור ששהו במרפסות ובבתים סיפרו על רגעים של פחד חרדה, כאשר עם שמיעת הצרורות נאלצו רבים לנוס על נפשם ולתפוס מחסה בתוך הבתים מחשש להיפגע. הנוכחות המשטרתית המהירה והתגובה המיידית של הכוחות בזירה מנעו את המשך שרשרת הירי ואפשרה להשיב את השליטה באירוע ללא נפגעים מקרב עוברי האורח.

בעקבות חומרת המקרה הוזרמו לאזור כוחות גדולים של משטרת מחוז מרכז כדי לסרוק את הסביבה, לאסוף ממצאים מזירת האירוע ולשלול נוכחות של מעורבים נוספים. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, הגיע בעצמו לזירה כדי לעמוד מקרוב על ניהול החקירה והערכת המצב. בשלב זה זהותו של החשוד וכלל הנסיבות שהובילו אותו להסתובב חמוש ולפתוח באש עדיין נבדקות, כאשר במשטרה מעריכים כעת כי ככל הנראה מדובר באירוע שאינו על רקע לאומני.