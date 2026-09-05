ילד קטן כבן 4 נפגע באורח אנוש ביום שישי, דקות לפני כניסת השבת, ככל הנראה במהלך נסיעה לאחור של רכב באזור חניית ביתו. זה קרה לפי דיווחים, כאשר הרכב תמרן ברוורס בשטח החנייה, וככל הנראה לא הבחין בילד הקטן שהיה בסמוך אליו.

הפגיעה הקשה הובילה לרגעי חרדה עצומים, ומיד לאחר התרחשות האסון מיהרו בני משפחתו של הילד להעלות אותו לרכבם הפרטי והביאו אותו בעצמם אל מרכז רפואי מקומי הפועל בשכונה, כשהוא סובל מפציעות קשות מאוד ומצבו מוגדר קריטי.

עם הגעת הילד למרכז הרפואי, הועבר דיווח דחוף למוקד מד"א, ואל המקום הוזעקו במהירות כוחות רפואה וצוותי פראמדיקים. הצוותים שהגיעו למקום זיהו מיד את מצבו האנוש של הילד, שהיה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה בעקבות עוצמת הפגיעה. הצוותים הרפואיים החלו להעניק לו טיפול מציל חיים שכלל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות, מורכבות וממושכות.

לאחר ייצוב ראשוני בשטח, הועבר הילד במהירות לניידת טיפול נמרץ ופונה בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים, תוך שהפראמדיקים והחובשים ממשיכים להילחם על חייו לכל אורך הפינוי ובמהלך הכניסה לבית החולים.

בעקבות האירוע הקשה, פתחו שוטרי תחנת שפט של מחוז ירושלים בחקירה נמרצת לבירור הנסיבות המדויקות שהובילו לתאונה. כוחות משטרה רבים הגיעו לאזור החנייה כדי לתחקר את בני המשפחה והעדים שהיו במקום, ובמקביל הוזעק לזירת התאונה בוחן תאונות דרכים של המשטרה.

הבוחן החל באיסוף ממצאים פיזיים מהזירה, בדיקת סימני הצמיגים, בחינת שדה הראייה וזווית הנסיעה לאחור, על מנת להבין כיצד התרחשה הפגיעה הקשה בעת תמרון הרוורס והאם מדובר בשטח מת שמנע מהנהג לראות את הילד. הציבור כולו נקרא להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמים לרפואתו השלמה והמהירה של הילד.