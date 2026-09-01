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"נזק תדמיתי"

לאחר שחייליו תועדו במניין בקוסרה: מפקד כוח מילואים הודח מתפקידו 

מפקד בצה"ל הודח לאחר שהשתתף במניין עם מתיישבים בכפר קוסרה | התחקיר קבע כי הפעולה גרמה נזק תדמיתי לישראל והתפרשה כתמיכה בפורעים (בארץ)

3תגובות
מתוך התיעוד של התפילה עם החיילים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ב החליטו להדיח מפקד שחייליו השתתפו במניין יחד עם מתיישבים שהיו קשורים למצור בכפר קוסרה. כך פורסם הערב (שלישי) בכאן חדשות.

לפי הדיווח, בצבא השלימו תחקיר בעקבות תיעוד לוחמי מילואים מפיקוד העורף שנראים מתפללים יחד עם מתיישבים בכפר קוסרה שבשומרון, בזמן שמשפחה פלסטינית הייתה תחת מצור במקום.

המתיישבים שהטילו מצור על הכפר
המתיישבים שהטילו מצור על הכפר (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

לפי התחקיר, מפקד הכוח הונחה במפורש להימנע מפעולות שעלולות להתפרש כתמיכה בפעילות בלתי חוקית ולשמור על מרחק בין החיילים למתיישבים. למרות זאת, כאשר התבקש להשלים מניין, אישר ללוחמים להצטרף לתפילה.

בצה"ל קבעו כי התיעוד גרם לישראל נזק תדמיתי משמעותי והתפרש בעולם כתמיכה של הצבא בפורעים. בעקבות הממצאים הוחלט להדיח את מפקד הכוח מתפקיד פיקודי. נגד יתר הלוחמים לא יינקטו צעדים, לאחר שנקבע כי פעלו בהתאם להוראות מפקדם.
צה"לתחקירמנייןמצורקוסרה
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3 תגובות

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2
ומה שהפצרית עשתה זה לא נזק תדמיתי? צוחקים עלינו מבזים את את התורה והמנהגים של עם ישראל. ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים.
עמרם
הפצרית עשתה נזק תדמיתי ולכן הודחה
מני
1
ועוד רוצים לגייס את החרדים... כל כמה ימים מעצרים חדשים על רקע של קיום מצוות! שיחפשו את החברים שלהם!!!
גיא

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