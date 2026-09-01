מתוך התיעוד של התפילה עם החיילים ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

בצה"ל החליטו להדיח מפקד שחייליו השתתפו במניין יחד עם מתיישבים שהיו קשורים למצור בכפר קוסרה. כך פורסם הערב (שלישי) בכאן חדשות. לפי הדיווח, בצבא השלימו תחקיר בעקבות תיעוד לוחמי מילואים מפיקוד העורף שנראים מתפללים יחד עם מתיישבים בכפר קוסרה שבשומרון, בזמן שמשפחה פלסטינית הייתה תחת מצור במקום.

המתיישבים שהטילו מצור על הכפר - צילום: מתוך רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:44 המתיישבים שהטילו מצור על הכפר ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

לפי התחקיר, מפקד הכוח הונחה במפורש להימנע מפעולות שעלולות להתפרש כתמיכה בפעילות בלתי חוקית ולשמור על מרחק בין החיילים למתיישבים. למרות זאת, כאשר התבקש להשלים מניין, אישר ללוחמים להצטרף לתפילה.

בצה"ל קבעו כי התיעוד גרם לישראל נזק תדמיתי משמעותי והתפרש בעולם כתמיכה של הצבא בפורעים. בעקבות הממצאים הוחלט להדיח את מפקד הכוח מתפקיד פיקודי. נגד יתר הלוחמים לא יינקטו צעדים, לאחר שנקבע כי פעלו בהתאם להוראות מפקדם.