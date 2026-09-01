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"באין מליץ יושר"

כרוזים ברחובות בני ברק: ישיבת הרב מרקוביץ' תקיים עצרת מחאה נגד הפינוי 

מאות תלמידי ישיבת פוניבז' המזוהים עם ראש הישיבה הגר״ש מרקוביץ׳ יקיימו הלילה עצרת תפילה ומחאה בקברו של מרן הרב יוסף שלמה כהנמן זצ״ל, על רקע פסק הבוררות והמאבק סביב פינוי הישיבה • בישיבה נערכו מראש למניעת עימותים בין הצדדים (בארץ)

1תגובות
בחורים בפוניבז', אילוסטרציה (צילום: אריק מרמור\פלאש90)

הלילה (שלישי) בשעה 22:30 יקיים הפלג המזוהה עם תלמידי הגר״ש מרקוביץ׳ בפוניבז' עצרת תפילה ומחאה בקברו של מרן הרב יוסף שלמה כהנמן זצ״ל, בבית העלמין פוניבז' ב.

ברחובות בני ברק הופצו כרוזים לקראת העצרת תחת הכותרת: ״באין מליץ יושר מול מגיד פשע״.

העצרת מתקיימת על רקע פסק הבוררות המורה על פינוי הישיבה מגבעת פוניבז׳. בתוך כך, הצד המזוהה עם תלמידי הגר״ש מרקוביץ׳ נערך להמשך המאבק המשפטי ובוחן הגשת עתירה לבג״ץ במטרה לעכב את ביצוע פסק הבוררות או להביא לביטולו.

ההכנות לקראת היארצייט

במקביל, היום, יום שלישי, כ׳ באלול, חל יום היארצייט ה־57 של הרב יוסף שלמה כהנמן זצ״ל, מייסד ישיבת פוניבז׳. במסגרת תפילת מעריב בהיכל הישיבה, הרב אליעזר כהנמן, נכדו, עלה כחזן כמנהגו מדי שנה ביום היארצייט.

על רקע המתיחות בין הצדדים בישיבה, נערכו מראש בישיבה כדי למנוע עימותים במהלך תפילת היארצייט. בקו פנימי של פלג הרב מרקוביץ' הועברו לבחורים הנחיות להימנע ממהומות ומעימותים מיותרים, ובחורים קיבלו הוראה להגיע להיכל יחד עם צוות ורבני הישיבה. זאת, בין היתר, כדי למנוע עימותים ומהומות שעלולים להוביל להטלת קנסות.

בסופו של דבר, תפילת מעריב עברה הערב ללא המהומות והעימותים שמהם חששו בשני הצדדים.
בני ברקפוניבז'מהומותעצרתהרב שמואל מרקוביץ'

1 תגובות

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1
חילול ה' אין מה להגיד מלחמות במקום שנחשב לאליטה של הישיבות פשוט צער גדול
פיני

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