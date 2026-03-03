ישיבת פוניבז' בבני ברק היא אחת מישיבות היוקרה המובילות בעולם הליטאי, ומהווה מרכז תורני מרכזי למאות תלמידים מדי שנה. הישיבה, הממוקמת בגבעת הישיבה המפורסמת בבני ברק, נוסדה על ידי הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, והיא ממשיכה את מורשת ישיבת פוניבז' המקורית שפעלה בליטא. בראש הישיבה עומדים כיום הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והגאון רבי גרשון אדלשטיין, המובילים את הישיבה בדרכה התורנית והרוחנית.

בשנים האחרונות עומדת ישיבת פוניבז' במרכז מחלוקת פנימית משמעותית, המכונה במקורות שונים כ"מחלוקת השונאים והמחבלים". המחלוקת מתמקדת בסוגיות של בעלות, ניהול ומנהיגות הישיבה, כאשר בצד אחד עומד נשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן ופלג "השונאים", ומנגד ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ' ופלג "המחבלים". המחלוקת הגיעה לשיאה בפסק בוררות דרמטי של השופט בדימוס דוד חשין, שהורה לפלג המחבלים להתפנות מהגבעה עד סוף השנה ולשלם מיליוני שקלים.

למרות המחלוקות הפנימיות, ישיבת פוניבז' ממשיכה לשמש מרכז תורני מרכזי ומושכת מאות תלמידים חדשים מדי שנה. בשנת תשפ"ד נרשם שיא חסר תקדים של כ-600 בחורים שנבחנו על ידי רבני הישיבה, מה שמעיד על המשיכה והיוקרה שהישיבה ממשיכה ליהנות מהן. הישיבה מקיימת מסורות ייחודיות כמו לימוד רצוף בליל פורים, שבו אלפי תלמידים מסיימים יחד את הש"ס לעילוי נשמתו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל ולזכות החיילים והחטופים.

הישיבה ידועה גם במסורת הציונית הייחודית שלה, כאשר מדי שנה ביום העצמאות מונף דגל ישראל על גג הישיבה, בהמשך למסורת שהתקבעה מימי ראש הישיבה הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן. מסורת זו ממשיכה גם כיום, למרות המחלוקות הפנימיות והמתחים בציבור החרדי סביב סוגיות של ציונות ויחס למדינה.

בשנים האחרונות התמודדה הישיבה גם עם אתגרים חיצוניים, כולל סוגיית הגיוס לצה"ל ומעצרים של תלמידי ישיבה. ראשי הישיבה הוציאו הנחיות ברורות לתלמידים בנושא זה, כאשר הגאון רבי ברוך דב פוברסקי הורה לתלמידים להמשיך בלימוד התורה ולא להיגרר לפרובוקציות. במקביל, הישיבה ממשיכה להתרחב ולפתוח סניפים חדשים, כולל ישיבת קיבוץ חדשה שנפתחה עם 70 בחורים.

ישיבת פוניבז' ממשיכה להיות מרכז תורני מרכזי בעולם הליטאי, עם אלפי תלמידים ובוגרים המפארים את עולם התורה והישיבות. הישיבה מקיימת מעמדים מיוחדים לאורך השנה, כולל טיש נעילת החג בשמחת תורה, הקפות שניות, ומעמדי הכנסת ספרי תורה. למרות האתגרים והמחלוקות, הישיבה ממשיכה למשוך תלמידים איכותיים ולשמש מרכז תורני מוביל בציבור החרדי.