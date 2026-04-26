הגר"ד לנדו עלה להגרב"ד פוברסקי | תיעוד קצר

המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מסר הערב (ראשון) שיחה היסטורית בהיכל ישיבת פוניבז', לאחר השיחה, הלך לבקר את רעו להנהגת הציבור הליטאי, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, בביתו הסמוך לישיבה. "כיכר השבת" עם כל הפרטים.

הגר"ד לנדו כאמור מסר שיחה בישיבת פוניבז', שם הוא אמר לאלפי הבחורים והאברכים: "בני הישיבות לא ילכו לצבא בשום פנים ואופן". הגר"ד לנדו, הזכיר במהלך השיחה את המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שלא השתתף בשיחה המיוחדת ולאחר מכן, ביקש ללכת לבקרו בביתו. במהלך שיחת שני המנהיגים שנמשכה דקות ארוכות מספר, בה השתתף גם חתנו של הגרב"ד, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז', דיברו הרבנים בדברי תורה והעלו נשכחות מימים עברו, עת חבשו יחד את ספסלי ישיבת פוניבז'. מצנפת וגלימה ב'עיר ללא הפסקה': הראב"ד הגאון רבי זבדיה כהן נבחר לכהן פאר כרבה הראשי של תל אביב ישי כהן | 17:53 לאחר מכן החלו המנהיגים לדבר גם בנושאי ציבור והנושא העיקרי עליו דיברו, היה חוק הגיוס והגזירות החדשות על עולם התורה וכן על דרכי הפעולה. ראשי הישיבות דיברו על הוראת בג"ץ היום, שהנחה להטיל סנקציות מחמירות על בני הישיבות, ויחד טיכסו עצה מה לעשות בנוגע לגזירות על עולם התורה, כפי שיפורסם בעז"ה ב'כיכר השבת' בהמשך.

השיחה הערב בישיבת פוניבז'

במהלך השיחה בישיבת פוניבז' אמר ראש הישיבה: "אני נמצא כאן במקום זה, נפעם ונרגש ממקום בו הסתופפתי בנעורי בשנים הראשונות אחר שהוקמה הישיבה ע"י מרן הרב מפוניבז' זצ"ל, מקום זה היה בית היוצר לתלמידי חכמים רבים שהאירו את שמי היהדות ומאז ועד היום התרבו ספסלי בית המדרש בכמות ובאיכות יוצאת דופן לאלפי יושבי האהל הזה ורבבות הבוגרים תלמידי חכמים ראשי ישיבות ורבנים ויושבי על מדין מעידים על יצירת הפאר של מרן הרב זצ"ל".

"תזכו", אמר ראש הישיבה: "יחד עם מורנו ראש הישיבה שליט"א (הגרב"ד פוברסקי. ח"ב) שעוד מונה ע"י מרן הרב זצ"ל לכהן בישיבה להרבות תורה ויראה בעם ישראל בנשיאות מכובדי הגאון רבי אליעזר שליט"א ויהיה הצלחה בכל מעשה ידיכם. רשויות המשפט ממשיכים ברשעותם, אנחנו מאמינים בני מאמינים כי השם מכביד את ליבם, אבל גם כאשר הקב"ה מגלגל חובה על ידי חייב, סופו של הרשע לתת את הדין".

עוד אמר ראש הישיבה: "אנחנו דבקים בתורתנו, וכל הקשיים הללו לא יפריעו לנו כהוא זה בלימוד התורה, אדרבה ואדרבה נרבה עוד תורה, נרבה עוד לומדי תורה, נרבה עוד בתי מדרשות, ישמעו רחוקים ויבואו, ונתרחק מכל רשעי ישראל מהם ומהמונם, לא נתייחס לגזרותיהם, נתעלם מהם, והם וגזרותיהם יתנדפו כרוח נושבת וכחלום יעוף. בני הישיבות לא ילכו לצבא בשום פנים ואופן, לא באונס ולא ברצון, בין אם יהיה חוק ובין אם לא יהיה חוק".

לסיום אמר ראש הישיבה: "תפקיד הרשויות להסדיר את זה ולא להקשות על זה, ואם הם יתעקשו, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. ויקוים בנו ומלאה הארץ דעה".

הגר"ד לנדו בשיחה בישיבת פוניבז' ( צילום: שוקי לרר )

הגר"ד לנדו בביקור אצל הגרב"ד פוברסקי ( צילום: שוקי לרר )

