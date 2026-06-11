״הציבור החרדי חי באיזושהי קופסה שחורה שאף אחד לא יודע מה קורה בפנים״.

זו לא ביקורת של פרשן פוליטי, לא טענה של איש אקדמיה ולא משפט שנאמר על ידי מתנגד חריף לחברה החרדית. זהו דווקא האבחון של דניאל קלמוס, חרדי מבית שמש, שבשנים האחרונות מצא את עצמו שוב ושוב בתפקיד בלתי רשמי: ״הנציג של החרדים״.

בכל מקום שאליו הגיע נשאלו אותן שאלות.

למה חרדים חיים כך?

למה הם מתחתנים בשידוכים?

למה הם לא מתגייסים?

למה הם מתנגדים לחלק מערכי העולם המודרני?

והשאלה שחזרה על עצמה יותר מכל הייתה פשוטה בהרבה:

למה כל כך קשה לפגוש חרדים?

מתוך השאלה הזאת נולד ״בוא נשב״, מיזם שמחבר בין חילונים לחרדים דרך מפגשים אישיים, סעודות שבת ושיחות פתוחות. אבל כדי להבין איך הגיע לשם, צריך לחזור הרבה אחורה.

הילד החרדי שהיה ״העוף המוזר״

קלמוס נולד בברזיל למשפחה חרדית שעלתה לישראל כשהיה בן שנתיים. המשפחה התיישבה ביישוב דתי-לאומי, והוא גדל במשך שנים במציאות של חיים בין שני עולמות. ביישוב היה חרדי כמעט יחיד. בבית הספר היה שונה. בתלמוד התורה למד לצד ילדים דתיים-לאומיים. הפערים ניכרו בכל פרט אפשרי: בלבוש, בשפה, בהרגלים, בשבת, בתרבות.

״תמיד הייתי העוף המוזר״, הוא מספר.

כילד הוא לא התחבט בשאלות אידיאולוגיות גדולות. הוא פשוט רצה להיות כמו כולם.הוא רצה לנעול את אותן נעליים, להיראות כמו החברים, לא להיות זה שמזוהה מיד כשונה. אלא שככל שהתבגר, השוני החיצוני הפך לשאלות עמוקות יותר על זהות, אמונה ודרך חיים. בגיל 12 קיבל החלטה חריגה למדי עבור ילד בגילו. הוא החל להתרחק מחברים שנחשפו לעולם הסמארטפונים והאינטרנט, לאחר שלדבריו ראה לאן חלק מהתהליכים הללו הובילו אצל צעירים מבוגרים יותר.

״ראיתי את הדרך שהם הולכים אליה ואמרתי לעצמי שאני לא רוצה להיות שם״, הוא אומר.

ההחלטה הזאת הותירה אותו לעיתים בודד. חלק מחבריו החדשים היו צעירים ממנו בשלוש שנים. אבל מבחינתו היה מדובר בבחירה מודעת.

המעבר לבית שמש והמפגש עם העולם החרדי

הבדידות החברתית הובילה בסופו של דבר לשיחה עם הוריו. הוא שאל מדוע הם ממשיכים להתגורר במקום שבו הוא מרגיש חריג כמעט בכל היבט אפשרי. השאלה הזאת הובילה למעבר לרמת בית שמש. לכאורה זה היה סוף הסיפור. סוף סוף הוא הגיע לסביבה חרדית מלאה. אבל בפועל התחיל שלב חדש. בישיבות שבהן למד מצא את עצמו שוב בתפקיד מיוחד. הפעם לא כמי שמסביר לחילונים מה זה חרדי, אלא כמי שמסביר לחרדים שאלות של אמונה, השקפה וזהות. בבית שבו גדל עודדו שאלות. אביו, שעסק במשך שנים בקירוב ובפעילות מול קהלים מגוונים, לא נבהל מדיונים מורכבים. ״לא היו שאלות שאין להן תשובות״, הוא אומר.

ההרגל הזה, לחפש תשובות ולהסביר אותן לאחרים, ילווה אותו גם בהמשך.

מהקורונה לצה״ל

ואז הגיעה הקורונה. קלמוס מתאר תקופה של קיפאון מוחלט. הישיבות נסגרו, הסגרים השתלטו על סדר היום, והוא מצא את עצמו ישן שעות ארוכות וחסר כיוון. באיזשהו שלב החליט לעצור את הסחף.

הוא יצא לחפש עבודה, מצא עבודה בחנות שעונים בירושלים ובהמשך החל ללמוד מחשבים במסגרת תוכנית הכשרה מקצועית. במהלך התקופה התחתן, הפך לאב ונדרש לקבל החלטה משמעותית נוספת: האם להמשיך במסלול החרדי המקובל או להתגייס. בסופו של דבר, לאחר התייעצות עם רבו, בחר במסלול טכנולוגי בצה״ל. אבל גם שם גילה שהפערים בין החברה החרדית לחברה הכללית עמוקים בהרבה מכפי שחשב.

הוא מספר על מאבקים סביב כשרות מהודרת, על ניסיונות לשמור על אורח חיים חרדי בתוך מערכת שאינה תמיד ערוכה לכך, ועל תחושת תסכול כאשר הופרד מצוות העבודה בשל דרישתו לשמור על גבולות הלכתיים. החוויה הזאת לא הרחיקה אותו מהחברה הישראלית. להפך. היא חשפה אותו למאות אנשים שמעולם לא פגשו חרדי מקרוב.

״הם מכירים חרדים רק דרך התקשורת״

ככל שהתרבו המפגשים עם חיילים, עובדים ואנשי הייטק, קלמוס הבחין בתופעה שחזרה על עצמה שוב ושוב. אנשים רצו לשאול. רצו להבין. רצו להכיר. אבל כמעט שלא היה להם את מי.

״מה חילונים מכירים על חרדים? תקשורת״, הוא אומר.

לדבריו, רוב הציבור החילוני ניזון מדיווחים על מאבקים פוליטיים, הפגנות, חוק הגיוס או אירועים קיצוניים, בעוד שהחיים החרדיים עצמם כמעט אינם נגישים לציבור הרחב. הפער הזה התחדד במיוחד כאשר הוזמן לשוחח עם תלמידי מכינות קדם-צבאיות. בסיום אחד המפגשים ניגשה אליו משתתפת ושאלה שאלה פשוטה:

למה אין דרך לפגוש חרדים?

למה מי שרוצה להכיר את העולם החרדי צריך להמתין למפגש יזום ונדיר?

למה אין מקום שבו אפשר פשוט לשבת ולדבר?

מבחינתו זו הייתה נקודת המפנה.

"בוא נשב" - לא הסברה, היכרות

כך נולד ״בוא נשב״, מיזם שמנסה לעשות דבר שכמעט נעלם מהחברה הישראלית: לגרום לאנשים להיפגש לפני שהם מתווכחים. קלמוס לא הקים אתר הסברה, לא פתח עוד ערוץ יוטיוב שמסביר למה חרדים חושבים כך או אחרת, וגם לא ניסה לשכנע אף אחד לשנות את אורח חייו. בעיניו, הבעיה מתחילה הרבה לפני הוויכוח על חוק הגיוס, השבת או היחסים בין דת למדינה. הבעיה היא שמיליוני ישראלים חיים זה לצד זה, אך כמעט לא מכירים זה את זה. ״בוא נשב״ נולד מתוך ההבנה הפשוטה הזאת. באתר יכולים חרדים מכל רחבי הארץ לפתוח פרופיל אישי ולהזמין ישראלים למפגש אמיתי: סעודת שבת משפחתית, שיחה בסלון, כוס קפה בערב או מפגש קבוצתי. כל משפחה מציגה את עצמה, את אורח החיים שלה, את הסיפור שלה ואת סוג המפגשים שהיא מעוניינת לארח. מנגד, כל אדם סקרן, חילוני, מסורתי, דתי או כל מי שמעולם לא ישב סביב שולחן שבת חרדי, יכול לבחור את המשפחה שמעניינת אותו וליצור קשר ישיר.

הרעיון שמוביל את המיזם הוא שבמשך שנים הציבור הישראלי למד להכיר את החרדים דרך מסכים. דרך כתבות על משברים פוליטיים, דיווחים על הפגנות, סרטונים ויראליים ברשתות החברתיות וכותרות שמטבען מחפשות את החריג והקיצוני. אבל כמעט אף אחד לא מכיר את הרגעים היומיומיים: את האב שחוזר מהכולל ומקריא סיפור לילדיו, את האם שמארחת משפחה במצוקה, את שולחן השבת המשפחתי, את השיחות, את ההומור, את ההתלבטויות ואת החיים עצמם. ״בוא נשב״ מבקש לחשוף בדיוק את המקומות האלה. לא את החברה החרדית כפי שהיא מוצגת מבחוץ, אלא כפי שהיא נחווית מבפנים.

כיום כבר רשומים במיזם מארחים חרדים ממגוון קהילות, חסידים, ליטאים, ספרדים, חב״דניקים ואחרים, וקלמוס מקווה להרחיב את המעגל עוד הרבה מעבר לכך. מבחינתו, כל משפחה שמצטרפת היא עוד דלת שנפתחת, וכל אורח שמגיע הוא עוד אדם שמחליף דעות קדומות במפגש אנושי. ״לא חייבים להסכים על הכול״, הוא אומר. ״אפשר לצאת משיחה ועדיין להישאר עם מחלוקות. אבל הרבה יותר קשה לשנוא מישהו אחרי שישבת אצלו בסלון, אכלת איתו ארוחת ערב ושמעת את הסיפור שלו״.

מי שמעוניין לארח, לפתוח את ביתו ולהציג את עולמו, או מנגד מי שמבקש להכיר מקרוב את החברה החרדית שמעבר לכותרות ולסטריאוטיפים, מוזמן להיכנס לאתר ״בוא נשב״ ולהצטרף למעגל ההולך ומתרחב של ישראלים שבחרו להחליף את הוויכוח במפגש. אולי דווקא בתקופה שבה נדמה שכל צד עסוק בלדבר על האחר, הגיע הזמן פשוט לשבת איתו.

המחלוקת הגדולה שמסתתרת מתחת לפני השטח

במהלך השיחה עולה כמובן גם חוק הגיוס, הנושא שהפך בשנים האחרונות לאחד ממוקדי המתח המרכזיים בין חרדים לחילונים.

קלמוס אינו מתעלם ממנו.

אבל לטענתו, המחלוקת רחבה יותר. הוויכוח איננו רק על גיוס, אלא על תפיסות עולם שונות לחלוטין: יהדות, מדינה, מרחב ציבורי, זהות, משפחה וערכים. הוא אינו מצפה שאנשים יסכימו זה עם זה. מבחינתו, גם אין בכך צורך. המטרה היא להבין. להכיר. לשמוע את האדם שמולך לפני שאתה שופט אותו. במילים אחרות, לפני שמנסים לפתור את המחלוקת, צריך קודם לפגוש את מי שנמצא בצד השני שלה.

ואולי זו באמת השאלה הגדולה שהמיזם שלו מציב בפני החברה הישראלית: אם כל צד בטוח שהוא כבר יודע בדיוק מי נמצא מולו, איך ייתכן שכל מפגש אישי מצליח להפתיע מחדש?