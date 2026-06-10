כיכר השבת
"כואב לי"

העונש של סמוטריץ' לח"כ ממפלגתו שהצביע נגד חוק לימוד תורה

בעקבות הצבעתו נגד חוק יסוד לימוד תורה, בניגוד לעמדת מפלגתו, חבר הכנסת משה סולומון הודח בידי שר האוצר סמוטריץ' מכל ועדות הכנסת בהן הוא חבר | סלומון הגיב: "כואב לי על ההחלטה, אני חלק ואשאר חלק מהציונות הדתית" (פוליטי)

10תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

שר האוצר ויו"ר מפלגת 'הציונות הדתית', , נקט בצעד ענישתי חריג והדיח את חבר הכנסת משה סולומון מכל ועדות הכנסת בהן הוא מכהן מטעם הסיעה. הרקע למהלך הוא הצבעתו של סולומון נגד "חוק יסוד: לימוד תורה" שעלה להצבעה במליאת הכנסת מוקדם יותר היום.

בסביבתו של שר האוצר סמוטריץ' מיהרו להבהיר את המניעים לצעד החריף, וטענו כי מדובר בהפרה בוטה של המשמעת הסיעתית לאחר שסוכמו דברים מראש. לטענת סמוטריץ', חבר הכנסת סולומון לא הביע התנגדות במהלך ישיבת הסיעה להחלטה לתמוך בחוק בשלב זה. העמדה הסיעתית שנקבעה הייתה לתמוך בחוק בהצבעה הנוכחית, וזאת תחת התנאי שבהמשך הליכי החקיקה תוסר מהחוק ההשוואה השנויה במחלוקת בין לומדי התורה לבין המשרתים בפועל בצבא ההגנה לישראל. משבחר סולומון לפעול בניגוד לסיכומים אלו ולהצביע נגד במליאה, הוחלט להטיל עליו את הסנקציה המיידית של הרחקה מהוועדות.

חבר הכנסת משה סולומון סירב לחזור בו או להתנצל על המהלך, והבהיר כי פעל מתוך מניעים מצפוניים עמוקים שאינם ניתנים לפשרה פוליטית. חבר הכנסת המודח פרסם תגובה חריפה ונוקבת שבה הסביר את המניעים להצבעתו.

ההדחה של סלומון

"‏התבשרתי זה עתה כי סיעת הציונות הדתית ויו"ר הסיעה החליטו על הדחתי מחברות מכל ועדות הכנסת", כתב סלומון בציוץ בחשבונו ברשת X. "‏כואב לי על ההחלטה, אני חלק ואשאר חלק מהציונות הדתית.

"‏לעמדתי, וכפי שאמרתי בכל מקום מאז פרוץ המלחמה, אני מייצג את ערכי הציונות הדתית ומי ששלח אותנו. כמובן, יש מחלוקות. בין אם בפרשנות חוק, בהתנהלות פוליטית או בהחלטות ציבוריות. ‏אבל אני בטוח שגם חבריי בציונות הדתית לא היו רוצים שהחוק יעלה להצבעה, ובטוחים שהם מייצגים את הציבור שלנו".

הוא הוסיף: "‏אני נאמן לסיעה, ולהחלטות משותפות. אך בד בבד אני שליח ציבור. אינני יכול לעשות שקר בנפשי. איני יכול להביט בעיניהם של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר: אין צורך בשילוב תורה וצבא.

‏"כשליוויתי לאורך המלחמה עשרות תלמידי ובוגרי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות לקבורה, הבטחתי לעצמי שלא אתן יד לעוול מוסרי ונצחי כזה. ‏אם המחיר שאני צריך לשלם הוא זה, יהיה זה המחיר. ‏אני מקבל את החלטת יו"ר המפלגה, ומקווה שאצליח לשנות את עמדת הסיעה בהמשך".

הוא חתם: ‏"עלובין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין- עליהן הכתוב אומר: ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שבת פח:)".

בצלאל סמוטריץ'הציונות הדתיתהדחהמשה סולומוןחוק יסוד לימוד תורה

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0 תגובות

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10
אשריך ח"כ סלומון שיש לך מצפון ומצפן מוסרי פעילים.
אורח לרגע
9
חבל שחבר כנסת נופל ככה למלכודת ומחפש חן בעיני מי שלא באמת מעריך אותו. החלטה אמיצה של סמוטריץ' שלא ויתר לו.
יצחק
8
פוליטיקה זה עבודת צוות, ומי שלא יודע לעבוד בצוות מוצא את עצמו בחוץ. אי אפשר לשבור את הכלים באמצע המשחק.
עזרא
7
באת לעשות פוזות של צדיק על חשבון החוק? יאללה סע הביתה, סידרו לך חופש מהוועדות כדי שתחשוב טוב על מה שעשית
חנוך
6
בשטח האנשים רוצים לראות תוצאות ואחדות ולא חברי כנסת שמחפשים כותרות אישיות. הצעד של סמוטריץ' מבהיר שיש מחיר להפרת סיכומים
ששון
5
מה המחשבה הזאת ללכת נגד התורה בשביל למצוא חן בעיני החילונים? מי שאין לו יראת שמיים להקשיב לחבריו, שלא יהיה בהנהגה
גלנט
4
מגיע לו
אני
3
המצב הזה מפחיד, הגזירות על עולם התורה רק מתגברות ואי אפשר להמשיך ככה. זה לא הזמן לחשבונות עבר ולא למלחמות פנימיות בתוך הציבור שלנו; הילדים שלנו צריכים אותנו חזקים ומאוחדים, והדרך היחידה היא להניח את המשקעים בצד ולחזור כולם הביתה למורשת של מרן.
איתן
2
צדיקל... ממש מסירות נפש. טוב שסילקו אותך. זה המינימום
יוסי
1
שומעים חרפתם ואינם משיבים?! מה הוא עושה בפוסט הזה אם הוא לא "משיב"?! מביך...
יוסי

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