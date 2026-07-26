יו"ר ועדת הבחירות, שופט העליון נועם סולברג, קבע כי סרטון AI שעלה בעמוד של 'הציונות הדתית' פסול לפי חוקי הבחירות.

שתי עתירות הנוגעות לסרטון שנוצר בבינה מלאכותית התקבלו היום (ראשון) ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נעם סולברג. בסרטון, ששר האוצר, בצלאל סמוטריץ', העלה לעמוד הפייסבוק שלו, נראית, בין השאר, דמותו של יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לוחץ ידיים לדמותו של יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, ואחר כך מצטרף אליהם ח"כ מנסור עבאס.

חלק זה בסרטון נוצר באמצעות בינה מלאכותית, אולם לפי סולברג, נחזה להיות אמיתי. ליד הסרטון הופיע לבסוף כיתוב הבהרה על כך שהוא ערוך ב-AI. מפלגת "ישר לישראל עם איזנקוט" ועמותת "בוחרים בישראל" עתרו נגד הסרטון.

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קבע ש"הקטע האמור בסרטון מציג אירוע שלא התרחש, אך נראה מציאותי. הוא מראה זיקה פוליטית בין איזנקוט לח"כ עבאס, זיקה שאינה קיימת, ועל כן עלול להטעות בעניין זה. בכך הופר האיסור על הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות של מפלגה, איסור שקבוע בסעיף 13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959."

עוד קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, נעם סולברג, כי הסימון שנוסף לצד הסרטון, אינו מספיק לבטל את החשש להטעיה שכן בשל אופי התצוגה בפייסבוק וניסוח הסימון, לא תמיד יראו אותו בקלות, ולכן הוא לא מספיק.

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, נעם סולברג, הורה לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ולמפלגתו להסיר את הסרטון מכל חשבונותיהם ברשתות החברתיות.