כיכר השבת
מאחורי הקול

"אחד מגדולי החזנים בעולם - בתוך 4 שנים" | כשמנחם טוקר פגש את ניסים סאאל • צפו

ניסים סאאל, נחשב כיום לאחד החזנים הגדולים ביותר בעולם היהודי | מנחם טוקר יצא איתו למסע מרגש שעובר דרך חדר החזרות, הרגעים המותחים מאחורי הקלעים ועד להפתעה גדולה על הבמה | מה באמת קורה מאחורי הקול המטורף שלו? איך הפך למטאור בעולם החזנות בתוך ארבע שנים בלבד? מה הסוד הגדול שלו לשמירה על הקול בכל בוקר? ומה גורם לו לפרוץ בבכי אמיתי באמצע התפילה מול אלפי אנשים? • צפו במפגש המלא (חזנות)

כשמנחם טוקר פגש את ניסים סאאל • צפו
כשמנחם טוקר פגש את ניסים סאאל • צפו
מנחם טוקרחזנותבית הכנסת הגדולקונצרטניסים סאאלניסים סאל

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