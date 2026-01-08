בלי ששמנו לב אנו בליבו של כאוס מוחלט. תלמידי ישיבות נעצרים בזה אחר זה ורק היום נשפטו 3 עריקים חרדים לימי מאסר בכלא הצבאי - אחד מהם הוא תלמיד ישיבת פוניבז'. מעצרו של תלמיד ישיבת פוניבז' הוסתר מעייני הציבור במשך כיממה ורק היום נודע העניין לציבור. השמועות על נסיבות מעצרו הסעירו את הרשת החרדית - ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן - לעשות לכם סדר כמו תמיד. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הישג

רבני דגל התורה וש"ס רשמו אמש הישג משמעותי עם פיזורה של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ללא החלטות רשמיות. יודעי דבר טוענים שכן התקבלו החלטות מסויימות במהלך הכינוס שהתרחש בסופו של דבר ללא נוכחותם של חברי הכנסת החסידיים, אולם השתתפותו של האדמו"ר מבעלזא טרפה את הקלפים בכנגד האדמו"רים הניציים יותר בנושא. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

החתול של ר' יהונתן אייבשיץ

שופטי בג"ץ ישבו במשך שעות על המדוכה ודנו בעתירת מפלגת יש עתיד והעומד בראשה ח"כ יאיר לפיד כנגד תקצוב המוסדות החרדיים. מי שהפתיעה בעמדתה בעד התקצוב היא היועמ"שית שדבריה מתקבלים לרוב בעיניים עצומות על ידי שופטי בג"ץ - אבל הם, כשהם רואים חרדים - הם קופצים כאותה חתולה מפורסמת ששלף ממעילו הגר"י אייבשיץ זצוק"ל מול עייני הכומר הנדהמות. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

התרת דם?

נהג האוטובוס שדרס למוות את נער החן הבה"ח יוסי אייזנטל ז"ל, שוחרר היום למעצר בית, זאת למרות התנגדותה הנחרצת של המשטרה שמסרה בתגובה כי החקירה עודנה נמשכת. ברחוב החרדי התעורר זעם שמעצים את התחושה שדמו של הציבור החרדי הותר. מישהו יעשה לזה סוף?

איש האשכולות

איש החסד והחיוך לזולת הרב אורי לופליאנסקי, ראש ומייסד ארגון יד שרה שאף עמד בראשות עיריית ירושלים בשליחות מרן הרב אלישיב זצ"ל, הלך אתמול בערב לעולמו בגיל 75 אחרי התמודדות מורכבת עם מחלת הסרטן. בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו סיקור קצרצר על מסכת חייו המופלאה של החרדי הראשון שהיה סמל שלטון.

תמונה עם גארטל

ראש העיר המיועד בנתניה בעיני עצמו ואולי גם בעיני הסקרים, אבי סלמה, עלה למעונו של האדמו"ר מצאנז שם הוא הגיש לרבי "קוויטל" לברכה ותמיכה. סלמה יצא מהאדמו"ר מצאנז עם הבטחה לסיעתא דשמיא ואולי גם לכמה אלפי קולות ביום פקודה. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

עומד מקרוב

העיר עמנואל לבשה חג השבוע לרגל ביקור שערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, שהגיע לעמנואל כדי לעמוד מקרוב על התקדמות הקמת השכונה החדשה "קריית נועם אלימלך", המיועדת עבור עשרות משפחות מחסידי ויז'ניץ בית שמש המחפשות פתרון למצוקת הדיור. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.