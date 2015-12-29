שמו של הרב אורי לופוליאנסקי, עלה לאחרונה בתור מי שעשוי להתמודד בשנית על תפקיד ראש עיריית ירושלים ולנצח. היום, הוא ערך סבב בבתי גדולי ישראל, ולא, הוא לא הגיע בכדי לבקש את תמיכתם במועמדותו הצפויה, אלא להזמינם ולקבל את ברכתם לקראת שמחת חתונת בנו • צפו בתמונות (ברנז'ה)
אורי לופוליאנסקי, ראש עיריית ירושלים בעבר, קיבל את ההחלטה להתמודד שוב לראשות העיר. כעת, ממתינים בסביבתו של לופוליאנסקי להכרעת הפרקליטות. כזכור, במהלך הדיונים ב'פרשת הולילנד', התבטא אחד השופטים כי יש להגיע עם לופוליאנסקי לעסקת טיעון (בארץ)
פרויקט 'כיכר העיר' לקראת הבחירות לרשויות המקומיות: סגן ראש עיריית ירושלים יוסי דייטש בראיון מיוחד: "רוב הסיכויים שלופוליאנסקי יציג את מועמדותו" • על ח"כ אלי ישי: "זה לא הולך שבא אדם ומחליט להיות מועמד" • על חילון העיר: "לא מספיק שמרנו על קדושת השבת" • וגם: "אין אפלייה גזענית בי-ם" • צפו (מקומי)
במהלך דיון שהתקיים היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב, רמז השופט דוד רוזן כי יש להגיע לעסקת טיעון עם ראש עיריית ירושלים לשעבר אורי לופוליאנסקי. במפלגות החרדיות יש מי שמקווים כי לופוליאנסקי ייצא זכאי בפרשת הולילנד ובכך ייתכן שירוץ לראשות העיר (בארץ)
אחרי שעיכלו את ההפסד בקרב על המושב סביב שולחן הממשלה, במפלגות החרדיות נערכים לקרב חשוב לא פחות: הבחירות לרה"ע ירושלים. בדגל התורה מגבשים בימים אלה מועמד לתפקיד. האם יהיה זה יצחק פינדרוס או אורי לופליאנסקי? (חדשות חרדים)
המשטרה ממליצה להעמיד לדין שורת בכירים החשודים בפרשת הולינלנד. לופוליאנסקי: קיימת לגביו תשתית ראייתית לכאורה לביצוע עבירות של לקיחת שוחד, מירמה והפרת אמונים. פולק: כנ"ל, בתוספת הלבנת הון ועבירות מס. שמחיוף: כנ"ל. רבין: כנ"ל, בתוספת קשירת קשר לביצוע פשע. סיקור מיוחד (כלכלה)
גם לאחר מעצרם של אורי לופליאנסקי ואלי שמחיוף, שני עסקנים חרדיים בכירים, בטוחים ברחוב החרדי כי כאן לא תמה הפרשה. הבוקר הגיב יהושע פולק, אחד מהשמות הלוהטים בבורסת השמועות למעצרו של לופליאנסקי, אך סרב לדבר על חקירת אולמרט. מיוחד (חרדים)
בית המשפט המחוזי בפתח תקווה, דחה לפני שעה קלה את עררו של אורי לופוליאנסקי, ראש עיריית ירושלים לשעבר לעוצרו למשך 5 ימים בקשר למעורבותו בפרשת "הולילנד". השופט אברהם טל: "קיים בסיס לחשדות שהופנו כלפיו שמצדיק את המשך החקירה". דיווח (חדשות)
לאחר שאורי לופוליאנסקי הפנה אמש את זרקור האשמה לעברו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, מטיל אולמרט את כובד האחריות על לופליאנסקי. בהצהרה לתקשורת שנשא טען אמש אולמרט כי השינויים בפרויקט לא נעשו בתקופתו. וגם: "רווח לי כשהוסר צו הפרסום" (חדשות, ארץ)
ל"כיכר השבת" הגיעו פרטים נוספים על כליאתו של ראש העיר ירושלים לשעבר, הרב אורי לופליאנסקי. במתכוון, בחרו אנשי יח"א לכלוא אותו יחד עם פושעים ועבריינים מן הסוג הגרוע ביותר. ובינתיים פרקליטו טוען: "אורי מעולם לא קיבל שוחד ולו אגורה אחת". חשיפה (חרדים)
"כיכר השבת" חושף פרטים נוספים על השתלשלות החקירה שהביאה למעצרו של רה"ע ירושלים לשעבר, אורי לופליאנסקי, בחשד שקיבל סכומי עתק כשוחד: כך שברו אותו חוקרי יאח"ה, וגם - החוקרים הציעו: שמש עד מדינה ונסגור את התיק. האם לופליאנסקי ייענה להצעה? (חדשות)