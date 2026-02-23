ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם הערב (ראשון) במליאת הכנסת ודיבר על הימים המורכבים בהם מדינת ישראל והעולם כולו נמצא.

בדיון 40 חתימות שנערך הערב במליאת הכנסת אמר ראש הממשלה נתניהו: "אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. ערוכים לכל תרחיש, אם משטר האייתוללות יעשה את השגיאה הקשה ויתקוף את ישראל – נגיב בעוצמה שהם לא יכולים לדמיין".

נתניהו סיפר בנאומו הקצר והחריג: "חזרתי לאחרונה מהפגישה השביעית עם נשיא ארה"ב מאז היבחרו. אני אומר היום, על הבטחת החיים של מיליוני אזרחי ישראל – ישראל מעולם לא הייתה חזקה יותר. הברית עם ארה"ב מעולם לא הייתה הדוקה יותר, כולל בין גורמי הביטחון שלנו ושירותי הביטחון שלהם. מעולם לא היה דבר כזה. מגיעים אלינו מנהיגים של מעצמות. קנצלר גרמניה, ראש ממשלת הודו, הנשיא טראמפ".

"זו לא העת להתפלמס", הוסיף ראש הממשלה: "אני שם את זה בצד. אנחנו בימים מאוד מורכבים ומאתגרים. איש אינו יודע מה ילד יום. אנו עם עין פקוחה וערוכים לכל תרחיש. אני הבהרתי למשטר האייתוללות שאם הם יעשו את השגיאה אולי הקשה ביותר בתולדותיהם ויתקפו את ישראל – נגיב בעוצמה שהם לא יכולים לדמיין אותה".

נתניהו הוסיף: "בימים האלה, ערב חג בפורים, בימים ההם כמו בזמן הזה, צריך לצופף את שורות העם, לעמוד כתף אל כתף. אני בוטח במפקדים שלנו, בלוחמים ובלוחמות שלנו. אני בוטח בעמנו, ואני בוטח בכם אזרחי ישראל. כבר הוכחנו שכאשר אנו עומדים יחד אנו משיגים הישגים כבירים. ערב חג פורים נעמוד יחד ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל".

לאחר דבריו של נתניהו, עלה לנאום ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, שכמובן בחר לתקוף את נתניהו וגם את הציבור החרדי:

לפיד דיבר על חוק הגיוס ואמר: "אתה לא יכול לשנות את העבר - אבל אתה כן יכול לשנות את העתיד. אתה רוצה לעשות מעשה היסטורי? אתה רוצה להיות מנהיג היסטורי? זה לא יקרה באיזור הנוחות שלך. זה יקרה רק אם תצא מאיזור הנוחות שלך ותעשה את הדבר שאף אחד לא מצפה שתעשה. מה יש לך להפסיד? חודשיים בלשכה".

עוד אמר לפיד: "אתה יכול לעמוד פה ולהגיד, "אני לא אתן יותר את ידי להשתמטות. אני לא מוכן להיות חתום יותר על זה שיהיו פה שני סוגים של יהודים – יהודים שמותר להקריב את חייהם ויהודים שאסור להקריב את חייהם."

על איראן אמר לפיד: "יש סיכוי לא רע שאנחנו לפני מערכה באיראן. אם המערכה הזו תגיע – והיא צריכה להגיע – כולנו נשים הכל בצד. כל חילוקי הדיעות יוכנסו להקפאה עמוקה, עד יעבור זעם. כמו בעבר, אני אתגייס להסברה הישראלית ולחיזוק המעמד הבינלאומי של ישראל".

עוד אמר לפיד: "כמו בתקיפה הקודמת, אני אלך לכל מקום שצריך, מ-CNN ועד הפרלמנט הבריטי, ואגיד להם: "אתם יודעים שאני ראש האופוזיציה, אתם יודעים שנתניהו ואני יריבים, אבל את איראן צריך לתקוף בכל העוצמה, את שלטון האייאטולות צריך להפיל."