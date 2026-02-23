בעקבות איום האופוזיציה להחרים את נאומו של ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי מחרתיים (רביעי) בגלל אי-הזמנתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, החליט יו"ר הכנסת אמיר אוחנה להזמין חברי כנסת לשעבר ולאפשר להם לשבת במליאה - כדי למלא את השורות.

לפי דיווח ב-ynet, בהודו עדיין לא הוחלטו סופית אם ראש הממשלה מודי ינאם בכנסת. גורמים שמעורים בפרטים אמרו אמש כי ההודים מתלבטים אם לבטל את הנאום כדי להימנע מתמונות מביכות של מליאה חצי-ריקה, לאור אותו איום של האופוזיציה.

באופן רשמי, מודי יגיע לבקר בכנסת ביום רביעי והוא יהיה לראש הממשלה ההודי הראשון שנואם במליאת המשכן. כחלק מהישיבה המיוחדת של מליאת הכנסת, יישאו דברים יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, רה"מ בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד וראש ממשלת הודו מודי שינאם בשפה האנגלית.

בשבוע שעבר, אחרי שנודע כי מודי יגיע לביקור בישראל, ראש האופוזיציה לפיד תקף את החלטתו של אוחנה לא להזמין את נשיא העליון עמית לישיבה החגיגית במליאת הכנסת, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה. "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע", אמר. "אני קורא להם למנוע מבוכה ענקית לכנסת ישראל".

יו"ר הכנסת אוחנה תקף בחזרה, ומסר כי "אם לפיד מעוניין לפגוע ביחסי החוץ של מדינת ישראל עם ידידה חשובה שלנו, שהיא גם אחת מהמעצמות החשובות בעולם - זו בחירה שלו. בחירה מצערת, שגויה ואני מקווה שהוא יחזור בו ממנה.

אם בכל זאת יעמוד על דעתו, מן הראוי שיסביר בשיחתו הבאה עם שגרירות הודו, מדוע לא החרים את הישיבות המיוחדות לכבוד הנשיא מיליי, הנשיא טראמפ וראש הממשלה רמה - על אף שהשופט עמית לא הוזמן אליהן - ואילו דווקא את ראש ממשלתם הוא מתכוון להחרים".

היום כתב לפיד: "שב ומפציר בראש הממשלה נתניהו להורות ליו״ר הכנסת לא להחרים את נשיא בית המשפט העליון ולאפשר לאופוזיציה להשתתף בישיבה החגיגית לכבוד ראש ממשלת הודו נרדרה מודי.

הפריימריז של אוחנה לא חשובים יותר מהיחסים עם בעלת ברית גדולה שהיא אחת המדינות החשובות בעולם. אנחנו רוצים להיות בישיבה, אנחנו צריכים להיות בישיבה, ראש הממשלה נתניהו צריך להורות לאוחנה לאפשר לנו להשתתף בישיבה".