כיכר השבת
מריחים בחירות

אחרי אינסוף התכתשויות בתוך המחנה: באופוזיציה "קוראים להתאחד" 

אחרי מרוץ האשמות הדדי על שותפיהם למחנה כי הם יגרמו להפסד בבחירות הקרובות, ראשי האופוזיציה ניצלו את ישיבות הסיעה היום לקרוא לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה | יאיר לפיד אמר כי "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה" (פוליטי)

1תגובות
גנץ, לפיד וליברמן (צילום: ערוץ הכנסת)

אחרי אינסוף התכתשויות והטחת האשמות הדדית על שותפיהם למחנה כי הם יגרמו להפסד בבחירות הקרובות, ראשי האופוזיציה ניצלו את ישיבות הסיעה היום (שני) לקרוא לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה.

יו"ר יש עתיד פנה בפתח ישיבת סיעת "יש עתיד" לאופוזיציה ואמר כי "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה. אין מקום לטעויות. יש מולנו יריב קשה ונואש. יש להם כסף, יש להם ערוצי טלוויזיה, הם חסרי מעצורים לחלוטין. אפשר לנצח, צריך לנצח, אבל זה הולך להיות קשה".

יו״ר "כחול לבן" מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הסיעה של מפלגתו, ואמר כי "הוא נכנע לבן גביר והולך להעביר חוק שיאפשר לשר נאשם בפלילים לכהן. הוא נכנע ליריב לוין שמקדם חוקים הזויים".

לדבריו, "הקיצוניות היא הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפנינו. אנחנו עומדים בפני ימים מאתגרים מאוד מול איראן שיכולים להתפתח למערכה רב-זירתית. כדי שננצח ונוכל לעמוד באתגרים שלפנינו, חייבים להתאחד".

גם יו"ר ישראל ביתנו ליברמן אמר: "קורא לכל ראשי האופוזיציה - אסור לזגזג ואסור לגמגם. יש להתחייב לא לשבת עם ראש ממשלת 7 באוקטובר, בנימין נתניהו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אבל קשר רשעים אינו מן המניין
קשר רשעים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר