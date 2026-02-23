אחרי אינסוף התכתשויות והטחת האשמות הדדית על שותפיהם למחנה כי הם יגרמו להפסד בבחירות הקרובות, ראשי האופוזיציה ניצלו את ישיבות הסיעה היום (שני) לקרוא לחבריהם לפעול למען אחדות המחנה.

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד פנה בפתח ישיבת סיעת "יש עתיד" לאופוזיציה ואמר כי "אם לא נתעשת, אם לא נפסיק לריב בתוך המחנה, לא ננצח בבחירות. המחנה צריך להפסיק לעשות שטויות ולהתמקד במטרה. אין מקום לטעויות. יש מולנו יריב קשה ונואש. יש להם כסף, יש להם ערוצי טלוויזיה, הם חסרי מעצורים לחלוטין. אפשר לנצח, צריך לנצח, אבל זה הולך להיות קשה".

יו״ר "כחול לבן" בני גנץ מתח ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הסיעה של מפלגתו, ואמר כי "הוא נכנע לבן גביר והולך להעביר חוק שיאפשר לשר נאשם בפלילים לכהן. הוא נכנע ליריב לוין שמקדם חוקים הזויים".

לדבריו, "הקיצוניות היא הסכנה הגדולה ביותר שעומדת בפנינו. אנחנו עומדים בפני ימים מאתגרים מאוד מול איראן שיכולים להתפתח למערכה רב-זירתית. כדי שננצח ונוכל לעמוד באתגרים שלפנינו, חייבים להתאחד".

גם יו"ר ישראל ביתנו ליברמן אמר: "קורא לכל ראשי האופוזיציה - אסור לזגזג ואסור לגמגם. יש להתחייב לא לשבת עם ראש ממשלת 7 באוקטובר, בנימין נתניהו".