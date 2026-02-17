השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תקף הערב (שלישי) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, במהלך כנס "עוצמה יהודית" בעיר נתיבות בהשתתפות מאות מתושבי העיר והסביבה.

בן גביר אמר בנאומו, "זאת גלי בהרב מיארה, פקידה עבריינית שתפרה תיקים לראש הממשלה, בנימין נתניהו. היא מנסה עכשיו לפטר שרים. אתם בחרתם בי, לא בגלי בהרב מיארה והיא רוצה להדיח אותי. אתם יודעים למה? כי אני לא מוריד בפניה את הראש, כי אני לא מוכן לקבל את התכתיבים שלה".

עוד טען, "לפני כמה חודשים שלחו אלי מסר של מאפיה מהלשכה שלה, אמרו אם אתה לא תמנה אחת מהחוקרות שהמערכת כל כך חפצה בייקרה, אם אתה לא תמנה אותה לקצינה, אנחנו נפטר אותך. הם אמרו והם מנסים לעשות, ואני אומר לגלי בהרה מיארה, אני לא סופר אותך! אני לא עציץ, את עבריינית".

בן גביר הוסיף והאשים את היועמ"שית כי היא "מעורבת בפרשת הפצ"רית, היא שיבשה הליכי חקירה, היא תפרה תיקים לחפים מפשע והיא הייתה צריכה ללכת הביתה, הביתה".