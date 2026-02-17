כיכר השבת
בכנס המפלגה בנתיבות

בן גביר פותח מבערים על היועמ"שית: "לא סופר אותך, את עבריינית"

המלחמה בין השר בן גביר לבין היועצת המשפטית לממשלה אינה פוסקת, והערב עולה השר בן גביר להתקפה נגד בהרב מיארה אותה הוא מכנה "עבריינית" | לדבריו, "לפני כמה חודשים שלחו אלי מסר של מאפיה מהלשכה שלה, אמרו אם אתה לא תמנה אחת מהחוקרות אנחנו נפטר אותך" (פוליטי)

7תגובות
(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לביטחון לאומי, , תקף הערב (שלישי) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, במהלך כנס "עוצמה יהודית" בעיר נתיבות בהשתתפות מאות מתושבי העיר והסביבה.

בן גביר אמר בנאומו, "זאת גלי בהרב מיארה, פקידה עבריינית שתפרה תיקים לראש הממשלה, בנימין נתניהו. היא מנסה עכשיו לפטר שרים. אתם בחרתם בי, לא בגלי בהרב מיארה והיא רוצה להדיח אותי. אתם יודעים למה? כי אני לא מוריד בפניה את הראש, כי אני לא מוכן לקבל את התכתיבים שלה".

עוד טען, "לפני כמה חודשים שלחו אלי מסר של מאפיה מהלשכה שלה, אמרו אם אתה לא תמנה אחת מהחוקרות שהמערכת כל כך חפצה בייקרה, אם אתה לא תמנה אותה לקצינה, אנחנו נפטר אותך. הם אמרו והם מנסים לעשות, ואני אומר לגלי בהרה מיארה, אני לא סופר אותך! אני לא עציץ, את עבריינית".

בן גביר הוסיף והאשים את היועמ"שית כי היא "מעורבת בפרשת הפצ"רית, היא שיבשה הליכי חקירה, היא תפרה תיקים לחפים מפשע והיא הייתה צריכה ללכת הביתה, הביתה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
בן גביר המלך ! רק הוא יכול נגד השמאל הקיצוני
יענקל'ה
6
היא לא רק עבריינית, היא פשוט אשה לא שפויה, תארו לכם שאחד שוכר עורך דין והעורך דין עובד כל הזמן לטובת בעל דינו, מיארה היא כביכול יועצת של הממשלה, אבל למעשה היא מחבלת בכל צעד של הממשלה, זה פשוט אבסורד שזועק לשמים, התירוץ הכי פשוט הוא שהיא פשוט לא נורמלית
צבי
5
אלוף אין עליך...
שימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר