הרכש החדש של יאיר גולן: פעיל המחאה הבולט מצטרף ל'דמוקרטים'

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הודיע היום (שני) בפתח ישיבת סיעתו כי עמרי רונן, אחד ממובילי ארגון המחאה אחים לנשק, יצטרף למפלגה. עמרי התפרסם בזמן המחאה נגד החקיקה המשפטית והודיע שיסרב לשרת באם החקיקה תתקדם.

רונן נולד בכפר עזה, ומשפחתו עברה בילדותו לכוכב יאיר-צור יגאל. בצבא שירת ביחידת מגלן. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים והתמחה במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

בשבעה באוקטובר ירד עם צוותו להילחם בניר עוז. במקביל המתין לאות חיים מסבתו, נירה רונן, שהתגוררה בכפר עזה. לאחר יומיים התבשר כי נרצחה יחד עם המטפלת שלה בביתה.

גולן אמר לרונן כי "אני מסתכל עלייך עמרי, ואני רואה את הסיפור הישראלי כולו, את המילואימניק שעזב הכול ב-7 באוקטובר". עמרי רונן אמר: "אחרי שלוש שנים של מלחמה על המדינה - בשדה הקרב, בהפגנות ובבתי המשפט - הקרב הגדול והחשוב הבא הוא בבניית הנהגה ציבורית שתהיה טובה לישראל".