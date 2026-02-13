'הליכוד' ימחק את התמונה הערוכה וישלם פיצויים ל'בנט 2026'

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קיבל את עתירת מפלגת "בנט 2026" וקבע כי הליכוד יסיר לאלתר את התמונה הערוכה שפרסם ברשתות החברתיות – וישלם הוצאות משפט בסך 8,500 שקלים.

החלטת הוועדה ניתנה בעקבות פרסום תמונה שעובדה באמצעות בינה מלאכותית, ובה הוצגו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד כשהם מניפים ידיים לצד ראשי המפלגות הערביות, תחת הכיתוב "קואליציית המשרתים". במפלגת בנט טענו כי מדובר בזיוף מכוון שנועד להטעות את הציבור ערב מערכת הבחירות.

בהחלטתו קבע סולברג כי יש לקבל את העתירה. "הליכוד יסיר לאלתר מכל חשבונותיו ברשתות החברתיות את מושא העתירה", כתב, והוסיף כי על המפלגה לשאת בהוצאות העותרים. עוד צוין בהחלטה כי התמונה נועדה, לכאורה, להשפיע על ציבור הבוחרים – בין אם להניא מהצבעה לרשימות עתידיות של בנט ולפיד ובין אם לעודד תמיכה בליכוד.

בליכוד טענו מנגד כי ליו"ר ועדת הבחירות אין סמכות לבחון אמיתות של פרסומים וכי לא מדובר בתעמולת בחירות אסורה. עמדה זו נדחתה על ידי הוועדה.

מפלגת "בנט 2026" מסרה בתגובה: "מנצחים את מכונת הרעל. לא נאפשר לליכוד להפיץ רעל שקרי. נמשיך לפעול בכל הכוח נגד השקרים, הפייק AI והרעל. ננצח ונתקן את ישראל".

לצד העתירה לוועדת הבחירות, הוגשה גם תלונה במשטרה נגד הליכוד בטענה להפצת תמונה מזויפת שמציגה מצג שווא של השתתפות בנט ולפיד במפגש שבו הודיעו ראשי המפלגות הערביות על הקמת רשימה משותפת.

התמונה המקורית צולמה בסכנין, במעמד חתימה של ראשי המפלגות הערביות על מסמך התחייבות לפעול להקמת רשימה משותפת בבחירות הקרובות. בתמונה הערוכה, כך לפי העתירה, שובצו בנט ולפיד באופן מלאכותי – ללא כל קשר לאירוע המקורי.