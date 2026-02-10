שר הביטחון ישראל כ"ץ נועד עם ראש השב"כ דוד זיני ודן איתו בוויתור על בקשה לתעודת חיסיון שנדרשת לאנשי שב"כ - מהלך שמונע את העמדה לדין של ח"כ טלי גוטליב, בעקבות חשיפת זהותו של איש שב"כ בכיר, בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, והאשמתו בקונספירציה הקשורה לטבח שמחת תורה. כך על פי דיווח ב-ynet.

כזכור, בחודש יולי אשתקד מסרה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לגוטליב כי הוחלט בכפוף לשימוע להעמידה לדין בעבירה על חוק השב"כ. גוטליב סירבה להגיע לשימוע כפי שסירבה להתייצב לחקירת המשטרה בנושא, ולכן הוחלט להעמידה לדין.

עם זאת, לצורך ניהול המשפט - שאמור להתנהל בדלתיים סגורות - נדרשת תעודת חיסיון לעדים מקרב מערכת הביטחון. בהתאם לנהוג מאז קום המדינה, שר הביטחון הוא הגורם המוסמך לחתום על תעודה כזו. אלא שעד כה בקשת היועמ"שית והתזכורות שנשלחו בעקבותיה טרם נענו - ולכן ההליך המשפטי לא יכול להיפתח.

לאחר הודעת הפרקליטות על הכוונה להעמידה לדין, כתבה גוטליב בחשבון ה-X שלה: "חשיפת בן זוגה של שקמה ברסלר, המסיתה והממרידה, מנהיגת המרי האזרחי, נעשתה כחלק ממילוי תפקידה הפרלמנטרי. בדיוק לשם כך נועדה חסינותי".

גוטליב הבהירה שלא תתייצב לשימוע כשם שלא התייצבה לחקירות, והוסיפה: "היועמ"שית מוזמנת לפעול כרצונה. אני אעמוד על חסינותי בוועדת הכנסת, שם צפויים חברי הכנסת לקבל את עמדתי. אמליץ לבהרב-מיארה להתחיל לעבוד על נוסח הבג"ץ בענייני".

מטעם שר הביטחון נמסר כי "שר הביטחון קבע דיון בנושא עם הגורמים הרלוונטיים. בעקבות פגישה שקיים עם ראש השב"כ, סוכם כי השב"כ יבחן את האפשרות לוותר על הבקשה לתעודת החיסיון. שר הביטחון הנחה את לשכתו לפנות לשב"כ כדי לקבל את עמדתו המעודכנת והנושא נבחן בימים אלה".