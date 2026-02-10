נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להדליק משואה ביום עצמאות הקרוב, כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12. לפי הדיווח, ההצעה הישראלית כבר הועברה לטראמפ ואנשיו, שאף אישרו זאת.

הרעיון עלה בישראל במהלך הימים האחרונים. הנשיא האמריקאי צפוי להדליק את המשואה על "תרומה איכותית לעם היהודי". המשמעות היא כי נשיא ארצות הברית יגיע לישראל בסוף חודש אפריל הקרוב כדי להדליק משואה - וגם כדי לקבל את פרס ישראל לשנת תשפ"ו שזכה בו.

ממשרד החינוך נמסר בסוף חודש דצמבר כי פרס ישראל לשנת תשפ"ו יוענק לנשיא ארצות הברית בקטגוריה הזהה למשואה שידליק. מדובר בהחלטה היסטורית המבטאת הכרה בתרומה יוצאת דופן ובעלת השפעה מתמשכת על העם היהודי בארץ ובעולם, לאדם שאינו אזרח ישראלי.

מטעמו של שר החינוך יואב קיש נמסר כי הודיע בשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי הוא זכה בפרס ישראל לשנת תשפ"ו בקטגוריית "תרומה ייחודית לעם היהודי".

ועדת הפרס ציינה את פועלו של טראמפ במאבק באנטישמיות, את תרומתו לקידום השבת החטופים לישראל, את ההכרה בירושלים כבירת ישראל והעברת שגרירות ארצות הברית אליה, ואת תמיכתו העקבית בזכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה, גם בשעה שהתמודדה עם אתגרים ביטחוניים מורכבים בזירות רבות ובאיום הגרעין האיראני.

פרס ישראל הוא העיטור האזרחי והתרבותי הגבוה ביותר שמעניקה מדינת ישראל, והחלטת הוועדה משקפת את ההערכה העמוקה כלפי תרומתו של הנשיא טראמפ לביטחונה, למעמדה ולזהותה של מדינת ישראל, לחוסנו של העם היהודי והמאבק באנטישמיות. טקס הענקת הפרס יתקיים ביום העצמאות, 22 באפריל 2026, במסגרת אירוע ממלכתי.