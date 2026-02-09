יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני נשא דברים היום (שני) במליאת הכנסת והתייחס למעצר אחד העריקים בסוף השבוע: "לפני שבת נלקח תלמיד ישיבה נשוי, שלומד תורה יום ולילה", הוא סיפר. "הוא הלך ברחוב באופקים ועצר אותו שוטר. שלחו אותו למעצר. לא אמרו לאשתו ולא לאף אחד איפה הוא נמצא".

"הוא ביקש במשך כל היום להניח תפילין ולא נתנו לו", האשים גפני, שטען כי שוחח עם אשתו של העצור. "כאילו אנחנו מדברים על מדינה של רומאים. עוצרים אנשים שהם לומדים תורה - הוא לא עבר אף עבירה". יו"ר דגל התורה תהה: "מה אתם חושבים שיהיה פה? שאנחנו נשתוק על הדבר הזה?!".

"אם מישהו חושב שאנחנו נשתוק על התהליך הזה - הוא טועה", המשיך גפני. "אתם לא יודעים לאן אנחנו הולכים. מה זה שבן אדם לא יכול ללמוד תורה, להניח תפילין?! לא יקום ולא יהיה. מי שלומד תורה ימשיך ללמוד תורה. אנחנו נלמד תורה, נמשיך ללמוד תורה ונניח תפילין".

כפי שדווח אמש בהרחבה, האברך הרב אברהם בן דיין, שהתחתן לפני כמה חודשים, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד', שנעצר במוצ"ש בדרום והועבר לשלטונות הצבא בעוון לימוד תורה, נשפט וקיבל 10 ימים בכלא הצבאי.

בן דיין, שהתארח בשבת בעיר אופקים, עוכב על ידי שוטר תנועה ביישוב יפרח בחשד לעבירת תנועה, אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסגירו לידי המשטרה הצבאית.