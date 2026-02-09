החל מהשעה 16:00: הפלג הירושלמי יפגין בבני ברק ובדרום

לאור מעצרם של בני הישיבות בעוון לימוד תורה, הפלג הירושלמי מודיע כי יקיים היום (שני) הפגנות החל מהשעה 16:00 - בבני ברק ובדרום הארץ.

כפי שדווח אמש בהרחבה, האברך הרב אברהם בן דיין, שהתחתן לפני כמה חודשים, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד', שנעצר במוצ"ש בדרום והועבר לשלטונות הצבא בעוון לימוד תורה, נשפט וקיבל 10 ימים בכלא הצבאי.

בפלג הירושלמי ציינו אמש כי "מדובר באברך חשוב מהמיינסטרים של ציבור בני התורה הספרדים. הוריו מתגוררים בבני ברק. סבו שימש בעבר כחבר מועצה בעיר. אחיו של האברך תלמיד ישיבת וולפסון", והזכירו כי "גדולי הרבנים ומנהיג הציבור הספרדי הבטיחו להרעיש עולם ומלואו בעת מעצר שכזה".

בן דיין התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה, אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסגירו לידי המשטרה הצבאית.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום במוצ"ש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים. כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

בנוסף, בוגר ישיבה ספרדי נעצר אמש בבאר יעקב על ידי המשטרה הצבאית, כך לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת'.

מהדיווחים עלה כי מדובר בבחור ישיבה לשעבר, שנעצר בביתו כחלק ממסע הרדיפה נגד תלמידי ישיבה ולומדי התורה בגיל גיוס.

אימו של הבחור סיפרה לכלי התקשורת כי בלשי המשטרה הצבאית דפקו בדלת בית המשפחה, כאשר פתחו את הדלת הציגו אלו תעודות המעידה על היותם שוטרים צבאיים. השוטרים הודיעו לבחור על מעצרו והוא הועבר למעצר צבאי.