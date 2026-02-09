כיכר השבת
מחאה על מעצר העריקים

החל מהשעה 16:00: הפלג הירושלמי יפגין בבני ברק ובדרום

לאור מעצרם של בני הישיבות, בעוון לימוד תורה, הפלג הירושלמי מודיע כי יקיים היום הפגנות החל מהשעה 16:00 - בבני ברק ובדרום הארץ (חרדים)

הפגנות הפלג, ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

לאור מעצרם של בני הישיבות בעוון לימוד תורה, מודיע כי יקיים היום (שני) הפגנות החל מהשעה 16:00 - בבני ברק ובדרום הארץ.

כפי שדווח אמש בהרחבה, האברך הרב אברהם בן דיין, שהתחתן לפני כמה חודשים, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד', שנעצר במוצ"ש בדרום והועבר לשלטונות הצבא בעוון לימוד תורה, נשפט וקיבל 10 ימים בכלא הצבאי.

בפלג הירושלמי ציינו אמש כי "מדובר באברך חשוב מהמיינסטרים של ציבור בני התורה הספרדים. הוריו מתגוררים בבני ברק. סבו שימש בעבר כחבר מועצה בעיר. אחיו של האברך תלמיד ישיבת וולפסון", והזכירו כי "גדולי הרבנים ומנהיג הציבור הספרדי הבטיחו להרעיש עולם ומלואו בעת מעצר שכזה".

בן דיין התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה, אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסגירו לידי המשטרה הצבאית.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום במוצ"ש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים. כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

בנוסף, בוגר ישיבה ספרדי נעצר אמש בבאר יעקב על ידי המשטרה הצבאית, כך לפי דיווח שהגיע ל'כיכר השבת'.

מהדיווחים עלה כי מדובר בבחור ישיבה לשעבר, שנעצר בביתו כחלק ממסע הרדיפה נגד תלמידי ישיבה ולומדי התורה בגיל גיוס.

אימו של הבחור סיפרה לכלי התקשורת כי בלשי המשטרה הצבאית דפקו בדלת בית המשפחה, כאשר פתחו את הדלת הציגו אלו תעודות המעידה על היותם שוטרים צבאיים. השוטרים הודיעו לבחור על מעצרו והוא הועבר למעצר צבאי.

3
לשלוח להם אוטובוסים
לעזור לכולם
בחור ישיבה שלעבר שנעצר על עבירות תנועה, וישתתפו בהפגנה למען כבוד התיירא הפלג'ניקים מאילת למען ישמעון ויראון שלא עוצרים לא באילת ולא בנחלי הגולן ולא בכבישי הערבה
עושים שטייגען
2
לפי הוראת גדולי ישראל הרב לנדו והרב הירש והרב יצחק יוסף אין ללכת להפגנה
יוסף חיים נעים
האם אלו אותם גדולי ישראל שהבטיחו להרעיש את העולם בכל מקרה של מעצר?
סינקו
הרבנים עושים את זה בדרך אחרת לא בהפגנות שרק מזיקות
יוסף חיים נעים
מטרת ההפגנות ליצור הרתעה של גורמי האכיפה, שיבינו ויפנימו כי מעצרים של בני תורה גוררים הסלמה והתקוממות של הציבור החרדי.
אברך בן תורה מבני ברק
לאברך בן תורה מי בני ברק ההפגנה רק גורמת לחילול השם
יוסף חיים נעים
ולפי הוראת גדולי ישראל ר"מ שטרנבוך ורי"מ שכטר ור"מ צדקה ועוד רבים, ועמהם גדולי וצדיקי הדורות הקודמים - יש להשתתף בעצרות תפילה ('הפגנות' זה מילה של יתד על עצרת שלא הוא ארגן) ולהרעיש עולם ומלואו על כל שומר תורה ומצוות שלא ילך לצבא, בין אם לומד תורה ובין אם לא.
דוד ב.
וזה לא עצרת תפילה אם זה היה אז זה משהו אחר
יוסף חיים נעים
1
נא לפרט אם מדובר על הפלג המרכזי או על הרצ"פניקים
שימי
בעיתון הפלס התפרסמה היום הוראתו הברורה של גדול הדור ועמוד ההוראה מרן הגאון רבי עזריאל אוירבך שליט"א כי חובה על כל אחד ואחד מהאברכים ובני הישיבות המבוגרים של ציבור בני התורה לצאת למחות על כל בן תורה שנעצר, ללא הבדל לאיזה חוג ועדה העצור משתייך.
אברך בן תורה מבני ברק

