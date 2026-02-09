נהגת רכב נפצעה הבוקר (שני) באורח בינוני ותינוק אביו נפצעו באורח קל בתאונת דרכים שאירעה בין שני כלי רכב, באלעד.
כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר לרחוב רב ניסים גאון בעיר החרדית אלעד, בשל דיווח על פצועים בתאונה בין שני רכבים.
החובשים העניקו סיוע רפואי ראשוני לנהגת הרכב, כבת 30, שכאמור נפצעה באורח בינוני, וכן טיפלו בנהג הרכב ובנו - תינוק כבן שנה, שנפצעו קל.
שלושת הפצועים פונו לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי.
אלחנן גרינברג ומאיר בלומנטל חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לנהגת רכב כבת 30 שנפצעה באורח בינוני ולנהג הרכב הנוסף ולבנו (תינוק כבן שנה) שנפצעו קל. שלושתם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי ולבדיקות בבית חולים".
