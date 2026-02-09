כיכר השבת
פונו לבית החולים

שלושה נפצעו בתאונה באלעד: נהגת במצב בינוני, תינוק ואביו במצב קל

נהגת רכב כבת 30 נפצעה באורח בינוני ותינוק אביו נפצעו באורח קל בתאונת דרכים שאירעה בין שני כלי רכב, ברחוב הרב ניסים גאון אלעד (חרדים)

זירת התאונה באלעד (צילום: איחוד הצלה)

נהגת רכב נפצעה הבוקר (שני) באורח בינוני ותינוק אביו נפצעו באורח קל ב שאירעה בין שני כלי רכב, באלעד.

כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר לרחוב רב ניסים גאון בעיר החרדית אלעד, בשל דיווח על פצועים בתאונה בין שני רכבים.

החובשים העניקו סיוע רפואי ראשוני לנהגת הרכב, כבת 30, שכאמור נפצעה באורח בינוני, וכן טיפלו בנהג הרכב ובנו - תינוק כבן שנה, שנפצעו קל.

שלושת הפצועים פונו לבית החולים להמשך קבלת טיפול רפואי.

אלחנן גרינברג ומאיר בלומנטל חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לנהגת רכב כבת 30 שנפצעה באורח בינוני ולנהג הרכב הנוסף ולבנו (תינוק כבן שנה) שנפצעו קל. שלושתם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי ולבדיקות בבית חולים".

כיכר השבת
