חוקרי היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (יאל״כ) בלהב 433, בשיתוף אגף החקירות של הביטוח הלאומי, ניהלו במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה רחבת היקף בחשד לביצוע עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות כלכליות חמורות נוספות.

על פי החשד, מספר חשודים קשרו קשר ושיחדו עובדת ברשות האוכלוסין וההגירה, וזאת בתמורה לשינוי כוזב של כתובות מגוריהם לצפון הארץ תוך יצירת מצג שווא כאילו פונו מיישובים שפונו בגבול הצפון במהלך תקופת המלחמה.

באמצעות מצג כוזב זה, פעלו החשודים לקבלת תגמולים וכספי סיוע שלא כדין במסגרת המענק ששולם על ידי הביטוח הלאומי.

ל'כיכר השבת' נודע כי מדובר בבני משפחה המתגוררים בין היתר בבאלעד, שככל הנראה דיווחו על מגורים בקריית שמונה, וכך גרפו לכיסם את כספי הפיצויים.

במשטרה מציינים כי "מדובר בחשדות חמורים, אשר גרמו לפגיעה בקופה הציבורית בהיקף של מיליוני שקלים, זאת ביתר שאת נוכח העובדה כי המעשים בוצעו בעת חירום לאומית ומצב מלחמה".

המשטרה מדגישה כי "החקירה מצויה בתחילתה, בהתאם להתפתחות החקירה, החשודים יובאו להארכת מעצר בבימש השלום בפ"ת".

עוד נמסר כי "משטרת ישראל ככלל, והיחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי לחשיפת עבירות מסוג זה, למיצוי הדין עם כלל המעורבים".