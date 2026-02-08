ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התקשר לחזק ולעודד את אשתו של האברך הרב אברהם בן דיין שהוסגר אמש למשטרה הצבאית, 4 חודשים אחרי שהתחתן.

"בעזרת השם יעשו את המקסימום שאפשר לעשות. כמה ימים הוא ייצא בעזרת השם", הבטיח ראש הישיבה לאישה המודאגת. "לא יותר מעשרה ימים".

מוקדם יותר דווח כי נגזר דינו של האברך הצעיר, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד' שנישא לפני כשמונה חודשים לעשרה ימי מעצר בכלא הצבאי.

בן דיין התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה. אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסיגרו לידי המשטרה הצבאית.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום אמש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים. כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.