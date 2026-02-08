כיכר השבת
שיחה מחזקת | צפו

המנהיג הגרמ"ה התקשר לאשת האברך שנעצר אחרי חתונתו - והעניק הבטחה מיוחדת

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התקשר לחזק ולעודד את אשתו של האברך הרב אברהם בן דיין שהוסגר אמש למשטרה הצבאית, 4 חודשים אחרי שהתחתן | מוקדם יותר דווח כי נגזר דינו של האברך לעשרה ימי מעצר (חרדים)

2תגובות

ראש הישיבה הגרמ"ה הירש התקשר לחזק ולעודד את אשתו של האברך הרב אברהם בן דיין שהוסגר אמש למשטרה הצבאית, 4 חודשים אחרי שהתחתן.

"בעזרת השם יעשו את המקסימום שאפשר לעשות. כמה ימים הוא ייצא בעזרת השם", הבטיח ראש הישיבה לאישה המודאגת. "לא יותר מעשרה ימים".

מוקדם יותר דווח כי נגזר דינו של האברך הצעיר, בוגר ישיבת 'מאור התלמוד' שנישא לפני כשמונה חודשים לעשרה ימי בכלא הצבאי.

בן דיין התארח בשבת האחרונה במושב תפרח ועוכב על ידי שוטר תנועה בחשד לעבירת תנועה. אלא שאז השוטר הבחין כי מדובר ב'עריק' בשל העובדה שלא התייצב בלשכת הגיוס ובחר להעבירו לתחנת המשטרה בעיר ומשם להסיגרו לידי המשטרה הצבאית.

בתגובה למעצר הדרמטי, מאות מפגינים החלו לחסום אמש את הכניסה לתחנת המשטרה ואת כביש 241 בכניסה לעיר אופקים. כוח משטרה שהוזעק למקום עצר שלושה מפגינים והשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בין היתר ברימוני הלם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אני ורבותיי חושבים אחרת בעניין הגיוס וכו' אבל פייר ? התרגשתי . ככה מתנהג מנהיג 🤍
ישראל
1
חייבים להפיל הממשלה.
שיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר