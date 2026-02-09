כיכר השבת
"נרוץ עם יאיר לפיד או יאיר גולן? אין ימין ושמאל" | והסוד המפתיע שנחשף בשידור חי

האם היוזמה החדשה להקמת גוף פוליטי ל"חרדים המודרניים" תצליח לשבור את ההגמוניה של ש"ס וג'? ד"ר אליעזר היון חושף את התוכנית המהפכנית ומודל "מימד" • וגם: האבחון הנומרולוגי המדויק שהותיר את אלי גוטהלף המום - מה הקשר בין השם שלכם לגורל ואיך משבר גיל 14 עיצב את חייו של המגיש? • האזינו לתוכנית המלאה(כיכר FM)

"זה לא הגיוני שאין למי להצביע": המרד של החרדים העובדים

בעקבות החשיפה של חנני ברייטקופף ב'כיכר השבת' על התארגנות להקמת מפלגה חרדית חדשה, שוחחנו עם אחד ממובילי היוזמה ומי שחתום על המסמך המכונן שלה, ד"ר אליעזר היון.

היון מבקש לצנן את ההתלהבות סביב המילה "מפלגה" ומדייק את המהלך: "אנחנו שמים לנגד עינינו את המודל של תנועת מימד. כלומר, להיכנס כגוף, כבלוק, שמתלווה לאחת המפלגות הגדולות".

למה דווקא עכשיו? לטענת היון, הנתונים מדברים בעד עצמם. הציבור החרדי-מודרני מונה כיום בין 11% ל-20% מהמגזר (בין 130 ל-300 אלף איש). "יש עשרות אלפים שקשה להם מאוד עם מה שקורה עכשיו. כשרואים אדם כמו גולדקנופף, לא לכולם זה עובר טוב בגרון", אומר היון ומסביר את הוואקום הפוליטי: " וסמוטריץ' לא חרדים, והליכוד לא דתיים. יש אנשים שרוצים חרדיות ששומרת על כל הסממנים, אבל מאמינה בערכים כמו לימודי ליבה וגיוס למי שלא לומד".

סוגיית הגיוס וההנהגה הרבנית אחת הנקודות הנפיצות בראיון הייתה שאלת הגיוס. היון מציג עמדה ברורה: "מי שלומד תורה ברצינות - לא צריך להתגייס. אבל זה אנומלי שבחור שיושב על הברזלים יגיד 'הרבנים אמרו לי לא להתגייס'. הגיע הזמן שמישהו יגיד את האמת הכואבת הזו בקול".

ומה לגבי שאלת "דעת תורה" והעדר גיבוי רבני רשמי? היון מודה שזהו אתגר, אך טוען שהציבור איבד אמון בנציגים, לא בהנהגה הרוחנית, ומקווה לשבור את הקשר הגורדי בין השניים.

הכל צפוי והרשות נתונה: מה השם שלכם אומר עליכם?

בחלק השני של התוכנית, עברנו מעולם המעשה לעולם הרוח עם חוי לידר, מאסטרית בנומרולוגיה יהודית. לידר הסבירה כיצד תאריך הלידה והשם שלנו הם למעשה "קוד סודי" שקובע את הפוטנציאל, האתגרים והייעוד הנשמתי שלנו, הכל מבוסס על ספר היצירה וסוד האותיות.

"זה לא גילוי עתידות, זה חלון הזדמנויות", הסבירה לידר, "הוויז של החיים. כשאנחנו נוסעים הפוך מהייעוד שלנו, אנחנו מקבלים 'רעשים' בזוגיות או בפרנסה שמחזירים אותנו למסלול".

הרגע המדהים בשידור: האבחון שהשאיר את אלי גוטהלף בהלם

במהלך הראיון, אותגרה לידר וביצעה ניתוח נומרולוגי "בשידור חי" למגיש אלי גוטהלף, כשהיא מתבססת אך ורק על שמו ותאריך לידתו. גוטהלף, שהודה בשידור כי הגיע סקפטי לחלוטין לנושא, נותר ללא מילים כאשר לידר החלה לחשוף פרטים מדויקים להפליא מעברו האישי.

בלי ששוחחו מעולם לפני השידור, הנומרולוגית הצביעה על נקודת מפנה דרמטית וספציפית מאוד בילדותו, וחשפה תכונת אופי מרכזית שאיתה התמודד במשך שנים – חשיפה שגרמה למגיש להודות בשידור חי: "הפכת את היוצרות, ממראיין הפכתי למרואיין".

האזינו לתוכנית המלאה >>

