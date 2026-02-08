כיכר השבת
מכינה את הקרקע לדיון בבג"ץ?

המכתב החריף של היועמ"שית לבן גביר - והתגובה: "שמעתי אותך גלי"

היועצת המשפטית לממשלה שיגרה היום מכתב לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בנוגע לאי קידומה של קצינה, אשר לטענת הייעוץ המשפטי בוצע משיקולים פוליטיים | איתמר בן גביר בתגובה: "שמעתי אותך גלי, עצתך לא התקבלה" (פוליטי) 

3תגובות
בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון ועורך הדין שרון אפק, פנו היום (ראשון) במכתב חריף לשר לביטחון לאומי , תחת הנדון "חשש להתערבות פוליטית פסולה בקידומה של קצינה במשטרת ישראל".

בפנייתם מפרטים המשנים כי מכתב זה נשלח לאחר שפניות קודמות ליועץ המשפטי של המשרד לביטחון לאומי, החל מחודש אוקטובר האחרון, לא נענו במשך זמן ממושך ללא כל הסבר.

הייעוץ המשפטי לממשלה מצביע על כך שהמלצת סגל הפיקוד הכללי של המשטרה לקידומה של סנ"צ רותי האוסליך לתפקיד רמ"ח חקירות הועברה לשר כבר בחודש יולי 2025. על פי המכתב, גורמי המקצוע והפיקוד הבכיר לא הצביעו על כל טעם המצדיק את עיכוב המינוי, בעוד השר "כבש" את טעמיו לאי-הקידום עד כה. עוד צוין כי השר לא פנה למפכ"ל בעניין האירועים שלטענתו מצדיקים את העיכוב, ובחר במקום זאת להימנע מהאישור במשך חודשים ארוכים.

במכתב נטען כי די בהתנהלות זו כדי לבסס חשש כבד לשיקולים זרים העומדים בבסיס ההחלטה, וכי טענות השר מהוות "כסות בדיעבד להחלטה שיסודה בשיקולים זרים". המשנים הבהירו לשר בן גביר כי "אתה אינך אמור לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה". לפי העמדה המשפטית המוצגת, עמדות מקצועיות של קצינים צריכות להיקבע בשיח פיקודי פנימי, והשר אינו מוסמך "להעניש" קצינים בדרך של הקפאת קידומם רק משום שעבודתם המקצועית אינה לרוחו.

המשנים ביקרו את העובדה שהשר מעניק משקל מכריע לטענות מעורפלות נגד קצינה ללא פגם, בעודו בוחר לקדם קצינים אחרים בעלי עבר משמעתי או פלילי. המכתב מזכיר כי אגף החקירות והמודיעין הוא תחום רגיש שבו אסור לשר לקבוע מדיניות או להשפיע על חקירות, וכי השר מפר את מסמך העקרונות שגובש עמו. לטענתם, מדובר בדפוס חוזר של עיכוב מינויים באגף זה מטעמים פסולים, דבר המסמן לקציני חקירה כי קידומם תלוי ביישור קו עם רצונותיו הפוליטיים של השר.

לסיכום, נכתב כי התנהלות השר פוגעת בעצמאות המשטרה ובאופייה הממלכתי. הייעוץ המשפטי דורש כי תתקבל לאלתר החלטה מנומקת בעניין מינויה של סנ"צ האוסליך, בהתאם לכללי המשפט המנהלי, וכי השר יחדל מהשימוש בסמכות המינויים לצורך השפעה פוליטית. זאת, לדבריהם, כדי להפסיק את הפגיעה המצטברת והבלתי חוקית בזכויותיה של הקצינה כעובדת ציבור.

בן גביר ענה בקצרה: "שמעתי אותך גלי, עצתך לא התקבלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
בריון עבריין
חיים
2
לא נכון כמו שהם מדברים עם בן גביר, צריך ללמוד לדבר איתם בשפה שלהם... כל הכבוד!!! לפעמים בא לי להצביע לבן גביר
רחל
1
רק בן גביר! אלוף! שמח שהעברתי את הקול שלי מש"ס אליו
מרדכי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר