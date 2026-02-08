המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר גיל לימון ועורך הדין שרון אפק, פנו היום (ראשון) במכתב חריף לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תחת הנדון "חשש להתערבות פוליטית פסולה בקידומה של קצינה במשטרת ישראל".

בפנייתם מפרטים המשנים כי מכתב זה נשלח לאחר שפניות קודמות ליועץ המשפטי של המשרד לביטחון לאומי, החל מחודש אוקטובר האחרון, לא נענו במשך זמן ממושך ללא כל הסבר.

הייעוץ המשפטי לממשלה מצביע על כך שהמלצת סגל הפיקוד הכללי של המשטרה לקידומה של סנ"צ רותי האוסליך לתפקיד רמ"ח חקירות הועברה לשר כבר בחודש יולי 2025. על פי המכתב, גורמי המקצוע והפיקוד הבכיר לא הצביעו על כל טעם המצדיק את עיכוב המינוי, בעוד השר "כבש" את טעמיו לאי-הקידום עד כה. עוד צוין כי השר לא פנה למפכ"ל בעניין האירועים שלטענתו מצדיקים את העיכוב, ובחר במקום זאת להימנע מהאישור במשך חודשים ארוכים.

במכתב נטען כי די בהתנהלות זו כדי לבסס חשש כבד לשיקולים זרים העומדים בבסיס ההחלטה, וכי טענות השר מהוות "כסות בדיעבד להחלטה שיסודה בשיקולים זרים". המשנים הבהירו לשר בן גביר כי "אתה אינך אמור לשמש כ'מפכ"ל על' ואינך מפקדם של קציני המשטרה". לפי העמדה המשפטית המוצגת, עמדות מקצועיות של קצינים צריכות להיקבע בשיח פיקודי פנימי, והשר אינו מוסמך "להעניש" קצינים בדרך של הקפאת קידומם רק משום שעבודתם המקצועית אינה לרוחו.

המשנים ביקרו את העובדה שהשר מעניק משקל מכריע לטענות מעורפלות נגד קצינה ללא פגם, בעודו בוחר לקדם קצינים אחרים בעלי עבר משמעתי או פלילי. המכתב מזכיר כי אגף החקירות והמודיעין הוא תחום רגיש שבו אסור לשר לקבוע מדיניות או להשפיע על חקירות, וכי השר מפר את מסמך העקרונות שגובש עמו. לטענתם, מדובר בדפוס חוזר של עיכוב מינויים באגף זה מטעמים פסולים, דבר המסמן לקציני חקירה כי קידומם תלוי ביישור קו עם רצונותיו הפוליטיים של השר.

לסיכום, נכתב כי התנהלות השר פוגעת בעצמאות המשטרה ובאופייה הממלכתי. הייעוץ המשפטי דורש כי תתקבל לאלתר החלטה מנומקת בעניין מינויה של סנ"צ האוסליך, בהתאם לכללי המשפט המנהלי, וכי השר יחדל מהשימוש בסמכות המינויים לצורך השפעה פוליטית. זאת, לדבריהם, כדי להפסיק את הפגיעה המצטברת והבלתי חוקית בזכויותיה של הקצינה כעובדת ציבור.

בן גביר ענה בקצרה: "שמעתי אותך גלי, עצתך לא התקבלה".