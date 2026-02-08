קטטה מרובת משתתפים תועדה היום (ראשון) בצהריים בעיר אופקים, כאשר מספר אנשים נראו כשהם מתעמתים בפראות.

בתיעוד שהופץ ניתן לראות גברים דוהרים עם רכבים ומיידים אבנים זה על זה, כאשר אחד מהם מחזיק בידו מסור חשמלי. תושבת אופקים נשמעת צועקת בתיעוד: "פתחו פה אינתיפאדה, טנדרים באים מרחוק. אמא'לה, הם באו עם מסור חשמלי".

מאוחר יותר המשטרה הגיעה למקום, הפרידה בין הניצים ועיכבה לחקירה שישה משתתפים.

על פי דוברות המשטרה, "שוטרי תחנת אופקים, הוזעקו בשעות הצהריים, בעקבות דיווח אודות קטטה רבת משתתפים סמוך לאתר בנייה בעיר אופקים".

לפי ההודעה, "בהגעת השוטרים למקום, עיכבו לחקירה שישה חשודים בחשד כי היו מעורבים באירוע". מחקירת האירוע עלה כי הרקע היה סכסוך בין משפחות מהיישוב ערוער. בתום החקירה נעצרו שני חשודים, ובכוונת המשטרה להביאם מחר בפני בימ״ש השלום באר שבע ולבקש את הארכת מעצרם.