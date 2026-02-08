כיכר השבת
"כמו אינתיפדאה"

עם מסור חשמלי: קטטה חריגה ומרובת משתתפים תועדה בעיר הדרומית | צפו 

קטטה מרובת משתתפים תועדה היום באופקים | בתיעוד שהופץ ניתן לראות גברים דוהרים עם רכבים בפראות ומיידים אבנים זה על זה, כאשר אחד מהם מחזיק בידו מסור חשמלי | המשטרה עיכבה לחקירה שישה משתתפים (בארץ)

קטטה מרובת משתתפים תועדה היום (ראשון) בצהריים בעיר אופקים, כאשר מספר אנשים נראו כשהם מתעמתים בפראות.

בתיעוד שהופץ ניתן לראות גברים דוהרים עם רכבים ומיידים אבנים זה על זה, כאשר אחד מהם מחזיק בידו מסור חשמלי. תושבת אופקים נשמעת צועקת בתיעוד: "פתחו פה אינתיפאדה, טנדרים באים מרחוק. אמא'לה, הם באו עם מסור חשמלי".

מאוחר יותר המשטרה הגיעה למקום, הפרידה בין הניצים ועיכבה לחקירה שישה משתתפים.

על פי דוברות המשטרה, "שוטרי תחנת אופקים, הוזעקו בשעות הצהריים, בעקבות דיווח אודות קטטה רבת משתתפים סמוך לאתר בנייה בעיר אופקים".

לפי ההודעה, "בהגעת השוטרים למקום, עיכבו לחקירה שישה חשודים בחשד כי היו מעורבים באירוע". מחקירת האירוע עלה כי הרקע היה סכסוך בין משפחות מהיישוב ערוער. בתום החקירה נעצרו שני חשודים, ובכוונת המשטרה להביאם מחר בפני בימ״ש השלום באר שבע ולבקש את הארכת מעצרם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר