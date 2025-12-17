בתוכנית הרדיו החדשה ״כיכר FM״ תקף אלי גוטהלף בחריפות את ההורים ששכחו ילד בן 3 וחצי באוטובוס שהגיע למעבר קלנדיה, שוחח עם מיכה שולם וד״ר אליעזר היון על איך חרדים מצליחים לקנות דירות למרות המשכורות – ושמע מצביקה מור, אביו של החטוף המשוחרר איתן מור, על ההתרגשות בחנוכה ועל דבריו הקשים של אייל ברקוביץ׳ בערוץ 13
בריאיון נוקב במסגרת "אמונה וביטחון" חושף
ד"ר אליעזר היון את תמורות העומק בשיח הפנים-חרדי: מה גורם להנהגה להכיר בתפקידו של
צה"ל, ועדיין לחשוש מהתמזגות עם הישראליות? איך יתמודדו הבחורים ה"לא
לומדים" עם הלחצים משני הצדדים? וגם, על הרגע שבו הצבא הפך לסמל של ניכור
בציבור החרדי | הריאיון המלא (אמונה וביטחון)
הבחירות הנוכחיות יוכרעו כך נראה על חודם של אלפי קולות בודדים, מה שמביא לא מעט פוליטיקאים לחזר אחרי כל קול, חלקם מתמקדים בקולות של החרדים והערבים | כעת נחשף כי לא רק בנימין נתניהו ניסה לקבל קולות מהקצוות החרדיים אלא גם יאיר לפיד | הניסיון שלא צלח: לצרף "חרדי חדש" לרשימת 'יש עתיד' | כל הפרטים בפרסום ראשון (חדשות)