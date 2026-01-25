השבוע האחרון היה קשה עבור הציבור החרדי. מהפגנות סוערות ועד טוקבקים אכזריים בעקבות האסונות האחרונים, נדמה שהדמוניזציה שברה שיאים. בשיחה עם ד"ר אליעזר היון, חוקר וסוציולוג לענייני החברה החרדית, ניסה אלי גוטהלף להבין: האם מדובר בשנאה טהורה או בתופעה סוציולוגית עמוקה יותר?

"זו שנאה שעטופה בהרבה סימבוליקה", מסביר היון. לדבריו, הציבור החרדי הפך בטעות למזוהה באופן מוחלט עם הכוח השלטוני. "כשמישהו כועס על נתניהו, על יוקר המחיה או על מחדלי השביעי באוקטובר – הכי קל להפנות את זה לחרדים. הם הפכו ל'פנים' של הממשלה, גם בנושאים שאין להם קשר אליהם כמו ועדת חקירה ממלכתית".

היון מתח ביקורת חריפה על חוסר המקצועיות של הנציגים החרדים בזירה התקשורתית: "יש בציבור שלנו אנשים מוכשרים ורהוטים, אבל מי שנשלח לאולפנים הם לעיתים אנשים שמייצרים אנטגוניזם. הבעיה המרכזית ב-70 השנה האחרונות היא שהמושג 'הסברה חרדית' פשוט לא קיים. אנחנו מפסידים את השותפים הטבעיים שלנו, כמו הציונות הדתית, בגלל חוסר היכולת להעביר מסר נכון ומחבק".

"הזנחה ברמה של ועדת חקירה": ד"ר היון קורא למפלגות החרדיות להקים מערך הסברה מקצועי שיודע לכבות שריפות ולדבר אל הלב של הציבור הכללי, במקום להשאיר את הזירה לפוליטיקאים שמזיקים למגזר.

המלכודת במעונות: איך נמנע את האסון הבא?

בחלק השני של התוכנית, עסק גוטהלף בטרגדיה הקשה בשכונת רוממה, בה נפטרו שני תינוקות במעון שלא היה חוקי. עו"ד רלי אבישר נווה, מומחית למשפט פלילי, עשתה סדר בהיבטים המשפטיים שמטרידים כל הורה במגזר.

מה ההורים חייבים לדעת?

חוק המעונות: כל מסגרת עם 7 ילדים ומעלה מחויבת ברישיון ובפיקוח.

כל מסגרת עם 7 ילדים ומעלה מחויבת ברישיון ובפיקוח. האחריות הפלילית: האחריות היא על הגננת בלבד, לא על ההורים, אך הורה ששולח למקום לא מפוקח מסכן את חיי ילדיו.

האחריות היא על הגננת בלבד, לא על ההורים, אך הורה ששולח למקום לא מפוקח מסכן את חיי ילדיו. סימני אזהרה: מעון ללא מצלמות במעגל סגור או ללא אישורי בטיחות ומשטרה לצוות – הוא פצצה מתקתקת.

עו"ד אבישר טענה כי המדינה חייבת להכיר בחינוך לגיל הרך כחובה ולא כהטבה: "העלויות המטורפות של המעונות הפרטיים דוחפות משפחות חלשות למעונות פיראטיים. חוק חינוך חינם מגיל אפס הוא לא צ'ופר, הוא הצלת חיים. החרדים לא צריכים להיות מוקצים מסבסוד רק בגלל סוגיית הגיוס – זו חובה של המדינה כלפי כל אזרח".

לסיכום: בין אם מדובר בשנאה ברחוב ובין אם בבטיחות הילדים שלנו בתוך הבית, נראה שהמפתח נמצא באחריות שלנו – כציבור וכמנהיגים – לדרוש פיקוח, להשקיע בהסברה ולא להפקיר את הזירה לאלו שמחפשים את רעתנו.