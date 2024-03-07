האם היוזמה החדשה להקמת גוף פוליטי ל"חרדים המודרניים" תצליח לשבור את ההגמוניה של ש"ס וג'? ד"ר אליעזר היון חושף את התוכנית המהפכנית ומודל "מימד" • וגם: האבחון הנומרולוגי המדויק שהותיר את אלי גוטהלף המום - מה הקשר בין השם שלכם לגורל ואיך משבר גיל 14 עיצב את חייו של המגיש? • האזינו לתוכנית המלאה(כיכר FM)
השבוע במדברות בכיכר לפרשת ויקהל: דיני רוזנפלד - נומרולוגית חרדית, מה זה? על המספרים שלנו ועלינו וסיפור מענין עם מסר נוקב | דיאנה קליין - הפסיכולוגית המזמרת משתפת במאחורי הקלעים של המיזם המרגש "אחרי הנצח" | נחמה בריסקמן - מכינה לפורים עם סלמון ענק | פרשת השבוע ועוד • בהגשת אסתי גרינברג • כיכר הסכתים
ההליך החומרי שהאדם עובר אינו בגדר אקסיומה, כי אם מימד נוסף, אולי בלתי ניתן לפענוח, אבל הוא זה שאמור להוביל את פועלו של מר נוחי דנקנר ולהשפיע על כך שנים אחורה וקדימה עד שזה הוביל אותו בסופו של דבר ליום הדין * המתקשרת אלין שלמה בניתוח מספרים שבועי (תרבות)
בשבילי יד' ניסן משמע ליל הסדר, מעבר לכך אין שום משמעות עמוקה לתאריך. לא טרחתי להקדיש מחשבה רבה לתאריך, עד שהחברה החדשה שלי, נומרולוגית במקצועה, דיאנה יקיר, הכניסה אותי לעולם מדהים של תאריכים * אז מה התאריך שלך אומר עלייך? (נומרולוגיה)