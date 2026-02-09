"ברוכים הבאים למדינת פלסטין": החותמת שזיני אישר עוררה סערה

ראש השב"כ דוד זיני אישר אתמול (ראשון) בקבינט כי העזתים שעוברים במעבר רפיח מקבלים חותמת על הדרכונים של "State of Palestine", כלומר מדינת פלסטין, חותמת שמזוהה עם מסמכים מטעם הרשות הפלסטינית. כך פורסם הערב ב'ווינט'.

אישורו של ראש השב"כ הגיע במענה לשאלה של שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק שמציפה את סוגיית החותמות במעבר רפיח ומעורבות הרשות הפלסטינית במעבר מאז פתיחתו, במסגרת הסכם החטופים הקודם של תחילת שנת 2025.

הדיווח שנתן אישוש נוסף לטענה לפיה "הוועדה לניהול עזה" שמינה טראמפ לפקח על הרצועה קשורה ישירות לרשות הפלסטינית, עורר סערה באופוזיציה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "בפעם האלף: במקום טורקיה, קטאר והרשות הפלסטינית, מצרים הייתה צריכה לנהל את עזה ב-15 השנים הקרובות, עם שיתוף פעולה ביטחוני הדוק איתנו. העובדה שישראל ויתרה על האופציה המצרית היא עיוורון אסטרטגי ובכיה לדורות".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כתב: "ממשלת בן גביר, סמוטריץ' והליכוד הקימה את מדינת פלסטין. גם את הנזק הזה נתקן". יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף: "בחסות ממשלת 7 באוקטובר קמה מדינה פלסטינית".

משב"כ נמסר: "לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים".