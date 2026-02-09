כיכר השבת
"בכייה לדורות"

"ברוכים הבאים למדינת פלסטין": החותמת שזיני אישר עוררה סערה

ראש השב"כ דוד זיני אישר בקבינט כי העזתים שעוברים במעבר רפיח מקבלים חותמת על הדרכונים של "מדינת פלסטין", חותמת שמזוהה עם מסמכים מטעם הרשות הפלסטינית | ההצהרה עוררה סערה באופוזיציה (בארץ)

1תגובות

ראש השב"כ דוד זיני אישר אתמול (ראשון) בקבינט כי העזתים שעוברים במעבר רפיח מקבלים חותמת על הדרכונים של "State of Palestine", כלומר מדינת פלסטין, חותמת שמזוהה עם מסמכים מטעם הרשות הפלסטינית. כך פורסם הערב ב'ווינט'.

אישורו של ראש השב"כ הגיע במענה לשאלה של שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק שמציפה את סוגיית החותמות במעבר רפיח ומעורבות הרשות הפלסטינית במעבר מאז פתיחתו, במסגרת הסכם החטופים הקודם של תחילת שנת 2025.

הדיווח שנתן אישוש נוסף לטענה לפיה "הוועדה לניהול " שמינה טראמפ לפקח על הרצועה קשורה ישירות לרשות הפלסטינית, עורר סערה באופוזיציה.

ראש האופוזיציה הגיב: "בפעם האלף: במקום טורקיה, קטאר והרשות הפלסטינית, מצרים הייתה צריכה לנהל את עזה ב-15 השנים הקרובות, עם שיתוף פעולה ביטחוני הדוק איתנו. העובדה שישראל ויתרה על האופציה המצרית היא עיוורון אסטרטגי ובכיה לדורות".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כתב: "ממשלת בן גביר, סמוטריץ' והליכוד הקימה את מדינת פלסטין. גם את הנזק הזה נתקן". יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף: "בחסות ממשלת 7 באוקטובר קמה מדינה פלסטינית".

משב"כ נמסר: "לא נתייחס לנאמר בדיונים סגורים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מכותרת הידיעה משמע שהאישור לחתום על הדרכונים בשם פלסטין היתה של זיני, אולם מתוך דברי הכתבה נראה שהנוהל הזה היה עוד הרבה לפניו, והוא רק אישר את המידע שאכן כך חותמים את הדרכונים.
דיוק קטן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר