"השב"כ הוביל מרד שהסתיים באסון": נתניהו יוצא למתקפה

לאחר שפרסם ביום חמישי האחרון את תשובתו למבקר המדינה מתניהו אנגלמן בעניין מחדל השבעה באוקטובר שכללה ציטוטים בהם הזהיר מפני חמאס, ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף דיווח של ארז תדמור בו טען שראש השב"כ לשעבר רונן בר הוביל 'מרד' נגדו שהביא בסופו של דבר לטבח.

"סיכום דיוני שב"כ בליל הטבח מלמד שהשיקול "המקצועי" שהוביל את קבלת ההחלטות של רונן בר בליל האסון היה מניעת "מיס-קלקולציה"". נכתב בדיווח, לדבריו, "ברקע מרחף גם מאמרו של ראש חטיבת המחקר עמית סער מ-2019 לפיו מבצע 'צוק איתן' היה תוצאה של מיס-קלקולציה שמי שאשם בה הוא בעיקר נתניהו".

"המסקנה המתבקשת: רונן בר החליט שבנימין נתניהו הוא ראש ממשלה לא לגיטימי שכבר סיבך את ישראל במלחמה מיותרת (2014), ולכן - כדי למנוע ממנו את האפשרות להוביל למיס-קלקולציה נוספת - בחר למנות את עצמו לראש הממשלה דה-פקטו בליל הטבח", הבהיר תדמור בציטוט ששיתף נתניהו.

לדבריו, "אחרי שההחלטות שקיבל הובילו לאסון הגדול בתולדות המדינה, בר הבין שהדבר היחיד שחמור יותר מההחלטות המופקרות עצמן, היה שהן התקבלו כחלק ממרד נגד ראש הממשלה - והחליט לזייף את תחקיר שב"כ".

"השב"כ בפרט וצמרת מערכת הביטחון בכלל היתה נגועה בוירוס אנטי-דמוקרטי כאילו נתניהו הוא ראש ממשלה מופקר, ותפקידם כ"שומרי סף" הוא להגן על מדינת ישראל מפני ראש הממשלה", סיכם תדמור, והוסיף: "אחרי שהמרד שהובילו הסתיים באסון הנורא בתולדות המדינה, הם הוסיפו חטא על פשע ויצאו למסע טיוח, זיוף ושכתוב ההיסטוריה".