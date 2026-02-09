ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא מחר לוושינגטון, לקראת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהוקדמה על רקע המו"מ בין איראן לארה"ב. בישראל מייחסים לפגישה חשיבות מכרעת ומגדירים אותה כהרת גורל, על רקע ההתפתחויות סביב איראן והאפשרות להסלמה אזורית.

במהלך הביקור נתניהו צפוי להציג בפני טראמפ מודיעין עדכני שבידי ישראל בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, לפיתוח מערך הטילים, להמשך התמיכה האיראנית בארגוני טרור ולדיכוי ההפגנות בידי המשטר בטהראן.

ב'חדשות 12' פורסם הערב שבישראל מעריכים כי הסיכוי להגיע להסכם בין וושינגטון לטהרן נמוך, גם אם סבב מו״מ נוסף טרם נקבע. לטענת גורמים בירושלים, הדרישות שהציבה ארצות הברית במסגרת המגעים הן כאלה שאיראן תתקשה מאוד לקבל. אותם גורמים סבורים כי תקיפה אווירית רחבה עשויה אף ליצור תנאים לשינוי פנימי באיראן, על רקע האווירה המתוחה ברחובות והמחאות נגד המשטר, ומגדירים שינוי כזה כאפשרות ממשית.

מקורות המעורים במגעים ציינו כי בפגישה האחרונה בעומאן האיראנים השמיעו הצהרות חיוביות אך לא הציגו הצעה ממשית, בעוד בכירים אמריקנים מדגישים כי כעת הכדור נמצא במגרש של איראן ומצפים להצעה שתכלול ויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין.

במקביל למגעים הדיפלומטיים, ארצות הברית ממשיכה בהיערכות צבאית מואצת לאפשרות של עימות עם איראן. בימים האחרונים נרשמה הגברה משמעותית של הרכבת האווירית לאזור, כולל הגעת מטוסי תובלה, שישה מטוסי קרב מסוג F-35 ושלושה מטוסי תדלוק.

בנוסף, האמריקנים מתרגלים תדלוק אווירי והפעלת להקי תקיפה גדולים בשמי המפרץ, כחלק מהכנות למה שמוגדר כישורת האחרונה של בניית הכוח, למקרה שיינתן אור ירוק לפעולה צבאית.

במקביל, מנהל הספנות במשרד התחבורה של ארה"ב המליץ היום לכלי שיט אמריקניים שעוברים במצר הורמוז "להתרחק ככל הניתן מחופי איראן".