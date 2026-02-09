כיכר השבת
המתח בשיא

רכבת אווירית בדרך למזרח התיכון, בארה"ב מזהירים: "להתרחק מחופי איראן"

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להמריא מחר לוושינגטון לקראת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ | הפגישה מגיעה על רקע ההתפתחויות סביב איראן והאפשרות להסלמה אזורית | במקביל למגעים הדיפלומטיים, ארצות הברית ממשיכה בהיערכות צבאית מואצת לאפשרות של עימות עם איראן (בעולם)

ראש הממשלה צפוי להמריא מחר לוושינגטון, לקראת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהוקדמה על רקע המו"מ בין לארה"ב. בישראל מייחסים לפגישה חשיבות מכרעת ומגדירים אותה כהרת גורל, על רקע ההתפתחויות סביב איראן והאפשרות להסלמה אזורית.

במהלך הביקור נתניהו צפוי להציג בפני מודיעין עדכני שבידי ישראל בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, לפיתוח מערך הטילים, להמשך התמיכה האיראנית בארגוני טרור ולדיכוי ההפגנות בידי המשטר בטהראן.

ב'חדשות 12' פורסם הערב שבישראל מעריכים כי הסיכוי להגיע להסכם בין וושינגטון לטהרן נמוך, גם אם סבב מו״מ נוסף טרם נקבע. לטענת גורמים בירושלים, הדרישות שהציבה ארצות הברית במסגרת המגעים הן כאלה שאיראן תתקשה מאוד לקבל. אותם גורמים סבורים כי תקיפה אווירית רחבה עשויה אף ליצור תנאים לשינוי פנימי באיראן, על רקע האווירה המתוחה ברחובות והמחאות נגד המשטר, ומגדירים שינוי כזה כאפשרות ממשית.

מקורות המעורים במגעים ציינו כי בפגישה האחרונה בעומאן האיראנים השמיעו הצהרות חיוביות אך לא הציגו הצעה ממשית, בעוד בכירים אמריקנים מדגישים כי כעת הכדור נמצא במגרש של איראן ומצפים להצעה שתכלול ויתורים משמעותיים בתוכנית הגרעין.

במקביל למגעים הדיפלומטיים, ארצות הברית ממשיכה בהיערכות צבאית מואצת לאפשרות של עימות עם איראן. בימים האחרונים נרשמה הגברה משמעותית של הרכבת האווירית לאזור, כולל הגעת מטוסי תובלה, שישה מטוסי קרב מסוג F-35 ושלושה מטוסי תדלוק.

בנוסף, האמריקנים מתרגלים תדלוק אווירי והפעלת להקי תקיפה גדולים בשמי המפרץ, כחלק מהכנות למה שמוגדר כישורת האחרונה של בניית הכוח, למקרה שיינתן אור ירוק לפעולה צבאית.

במקביל, מנהל הספנות במשרד התחבורה של ארה"ב המליץ היום לכלי שיט אמריקניים שעוברים במצר הורמוז "להתרחק ככל הניתן מחופי איראן".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר