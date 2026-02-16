ראש הממשלה נתניהו סופד לאשר חיון, מראשי לשכתו הבולטים לאורך שנים ומי שנמנה עם המעגל המצומצם שסביבו, שהלך הבוקר (שני) לעולמו בפתאומיות והוא בן 58.

נתניהו מסר: "רעייתי שרה ואני קיבלנו בזעזוע עמוק ובכאב עצום את הידיעה על פטירתו הפתאומית של יקירנו אשר חיון - לשעבר ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה. הייתה לי הזכות שאשר יעבוד לצדי עוד בהיותי שר האוצר - לפני למעלה משני עשורים".

"בהכירי את יכולותיו המקצועיות ואת אישיותו המיוחדת, מיניתי אותו למנהל הלשכה, ואחר כך לראש הסגל בלשכה - תפקידים אותם מילא בנאמנות רבה בשנים 2022-2018. אשר ליווה אותי באופן יומיומי בימי שגרה ובזמני חירום. הוא עשה זאת בין היתר במבצע 'שומר החומות', בחודשי מגפת הקורונה ובשעת החתימה על 'הסכמי אברהם' לשלום. היו לו שכל ישר, לב ענק וחום אנושי".

"כשהוא קיבל משימה, ידעתי שהיא תבוצע ביסודיות - ותמיד על הצד הטוב ביותר. בשנים האחרונות שמרנו על קשר. שוחחנו מעת לעת, ושמעתי את שהיה לו לומר בקשב רב. אשר אציל הנפש יחסר מאוד למשפחתו - לאשתו היקרה מיתי, לילדיו נריה, נתאי, יהונתן, ערד, אסף והלל, לאמו שושנה, לאֶחיו חיים ומירי, ולנכד אביב - והוא יחסר לי ולרעייתי".

חיון, שמילא שורה של תפקידי אמון בלשכה והיה מעורב בניהול עבודת המטה סביב ראש הממשלה, פרש מתפקידיו הציבוריים בשנים האחרונות על רקע מחלה.

הקשר המקצועי בין חיון לנתניהו החל בתקופת כהונתו של נתניהו כשר האוצר, אז שימש חיון כראש המטה שלו. בהמשך המשיך ללוות אותו בתפקידים שונים בלשכה, ובאפריל 2019 מונה לראש הסגל בלשכת ראש הממשלה - מהתפקידים המרכזיים והמשפיעים במערך הלשכה.

בתפקידו היה שותף לניהול סדר היום ולתיאום עבודת המטה, בתקופה שהתאפיינה בטלטלות פוליטיות, מערכות בחירות רצופות וחילופי שלטון. כראש הסגל נדרש לאזן בין דרישות הדרג הפוליטי לעבודת הדרג המקצועי, ולרכז את פעילות הלשכה סביב ראש הממשלה.

גם לאחר חילופי השלטון המשיך חיון לכהן כראש מטהו של נתניהו, אז יו"ר האופוזיציה. במרץ 2022 סיים את תפקידו. עם פרישתו ציין נתניהו את תרומתו ארוכת השנים לעבודת הלשכה ולניהול המטה.

בניגוד לדמויות ציבוריות אחרות בלשכה, חיון כמעט שלא נחשף לתקשורת ופעל הרחק מאור הזרקורים. תפקידיו היו מנהליים-אסטרטגיים בעיקרם, והתמקדו בתכלול עבודת המטה ובהובלת התיאום הפנימי בלשכה בתקופות מורכבות במיוחד בזירה הפוליטית.