בכירים נוספים נחקרו

כשנה וחצי לאחר פתיחת החקירה: כתב אישום יוגש נגד השר הבכיר לשעבר

כתב אישום נגד השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון. הזימון לשימוע נשלח כבר בספטמבר 2024, וכעת ההחלטה התקבלה |האישום צפוי לכלול עבירות של מרמה ודיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" שבראשה עמד | כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות דיווח ובעבירות מרמה והפרת אמונים (בארץ)

כחלון (צילום: Flash90)

על דעת פרקליט המדינה, יוגש כתב אישום נגד השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון. הזימון לשימוע נשלח כבר בספטמבר 2024, וכעת ההחלטה התקבלה. כך דווח הערב (ראשון).

לפי הדיווח במהדורת i24news, האישום צפוי לכלול עבירות של מרמה ודיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" שבראשה עמד.

כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות דיווח ובעבירות מרמה והפרת אמונים. על פי ממצאי החקירה, הוא ובכירים נוספים קיבלו שלא כדין למעלה משני מיליון שקלים שמקורם בחברה.

בנוסף, לפי החשד, בעלי השליטה וכחלון לא דיווחו לדירקטוריון על סכומים חסרים שהתגלו בסניף הצפוני של החברה - למרות שחלקם ידעו על כך בזמן אמת.

בזמנו, כחלון הגיב לחקירה נגדו ואמר: "אני פשוט בהלם שאני נחקר באזהרה... הגעתי מאחד התפקידים הבכירים במשק, חוקקתי חוקים בתחום רשות ניירות ערך. חשוב לי, כל החיים השקיפות עמדה לנגד עיניי ולומר שאני עקפתי את הערכים שלי עבור טובת הנאה כזו או אחרת זה פשוט על גבול העלבון. כל מהלך הכהונה שלי ביונט קרדיט היא בשקיפות מלאה. לא ניסיתי לייפיף".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

