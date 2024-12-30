כתב אישום נגד השר וחבר הכנסת לשעבר משה כחלון. הזימון לשימוע נשלח כבר בספטמבר 2024, וכעת ההחלטה התקבלה |האישום צפוי לכלול עבירות של מרמה ודיווח לפי חוק ניירות ערך, במסגרת פרשת חברת "יונט קרדיט" שבראשה עמד | כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון החברה הציבורית, נחשד יחד עם נושאי משרה בכירים נוספים בביצוע עבירות דיווח ובעבירות מרמה והפרת אמונים (בארץ)
את חודש אפריל 2007 לא ישכחו בחברת ´לייפוייב´ לעולם, כמו שלא ישכח גם הציבור כולו. מניית חברת ´לייפוייב´ שזינקה במאות אחוזים התנפצה ביום אחד. שנתיים וחצי אחרי הנפילה הגדולה, חוזרת ´לייפוייב´ לציבור. הפעם: עם ´קבלות´ מניסויים, ומבקשת לגייס הון בדרך לאישור ה-FDA