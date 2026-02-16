כיכר השבת
גיבוי תחת אש

דרמה בשקמה: ח"כים מהימין מבקרים את החשוד המרכזי בהברחות לעזה

חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ואבי מעוז עורכים ביקורי תמיכה בבצלאל זיני, אחיו של האלוף דוד זיני. זיני נאשם בניצול תפקידו הלוגיסטי להברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת מאות אלפי שקלים במלחמה (פוליטי)

צבי סוכות
צבי סוכות| צילום: צילום: דוברות
צבי סוכות (צילום: דוברות)

מסדרונות כלא שקמה הפכו ביממה האחרונה למוקד עלייה לרגל פוליטי, המעורר סערה סביב אחת הפרשות המביכות והרגישות ביותר שנחשפו לאחרונה. בעוד פרקליטות המדינה מטיחה בבצלאל זיני, אחיו של קצין בכיר ומוערך בצה"ל, האשמות חמורות על ניצול ציני של היתרי כניסה ל לצורך הברחות – בכירי מפלגות הימין מתייצבים לצדו ומפגינים נוכחות בחדר המבקרים.

האישום: הברחות במיליונים בשיא המלחמה

על פי הדיווחים שפורסמו לראשונה באתר ynet, בן ה-50, תושב עפרה, שימש בתפקיד רגיש כמרכז הלוגיסטי של "כוח אוריה". מתוקף תפקידו הוא החזיק במפתחות למעברים הרגישים ביותר, אך לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, הוא בחר לנצל את האמון הזה כדי להעביר קרטוני סיגריות דרך מעבר סופה. התמורה, לפי הפרקליטות: סכום עתק של 365 אלף שקלים ששולשל לכיסו.

השם שמסעיר את מערכת הביטחון: בצלאל זיני (צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א)

גרסת ההגנה: "חשבתי שמדובר בתרומה ליחידה"

זיני מצדו לא מכחיש את קבלת הכספים, אך מספק הסבר מפתיע. לטענתו, הוא היה בטוח שמדובר בתרומה חוקית לחלוטין שגייס חייל מיחידתו לטובת רווחת הלוחמים בשטח, ולא ידע כי מקור הכסף קשור להברחות לרצועה. למרות זאת, רשויות האכיפה מתעקשות כי מדובר בניצול מכוון של סמכותו הלוגיסטית בשלושה סבבים שונים.

גיבוי פוליטי תחת אש

בעוד הדיון המשפטי נמשך, הגיבוי הפוליטי רק הולך ומתרחב. חבר הכנסת צבי סוכות ביקר אמש את העצור, והיום צפויים להגיע לכלא גם ח"כ לימור סון הר מלך ויו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז. הביקורים הללו מעוררים תסיסה במערכת הביטחון, במיוחד לאור הקרבה המשפחתית של הנאשם לאלוף דוד זיני, דמות מפתח בצמרת צה"ל ששמה לא נקשר לפרשה באופן ישיר אך מרחף מעליה בשל הקרבה המשפחתית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

