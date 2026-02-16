כיכר השבת
הקרבות בתוך האופוזיציה

נאום תבוסה? יאיר לפיד פחות אופטימי: "כבר ממש לא בטוח שהגוש ינצח"

ברקע ההיחלשות בסקרים והקרבות בתוך האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעתו, כי "יש עתיד היא המפתח לניצחון. זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על בטוח" | לדבריו, "כבר לא ממש בטוח שהגוש ינצח. בשביל לנצח בבחירות צריך משמעת ברזל, צריך עשרות אלפי פעילים ברחובות, ואת זה יש רק ליש עתיד" (פוליטי)

1תגובות
לפיד בישיבת סיעה (צילום: ערוץ כנסת)

בזמן שהקרבות בתוך האופוזיציה מתגברים, ומפלגתו של ראש האופוזיציה הולכת ומאבדת מחוזקה - לפחות לפי הסקרים - הודה יו"ר האופוזיציה היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי הוא כבר פחות אופטימי.

לפיד אמר כי "במשך קרוב לשנתיים בכל פעם שנכנסתי הנה ושאלתם אותי על הבחירות הבאות, אמרתי - 'אנחנו ננצח'. אנחנו, כלומר הגוש, המחנה הליברלי. אני כבר לא יכול לומר את זה", אמר לפיד. "הסקרים שמתפרסמים, וגם מחקרי עומק מאוד מדאיגים שלא פורסמו, אומרים שכבר ממש לא בטוח שהגוש הליברלי ינצח. אם לא נתעשת - נפסיד. אם נמשיך לעבוד אחד נגד השני - נפסיד".

לפיד תקף את שותפיו למחנה ואמר כי "אתה לא מנצח בחירות בזה שאתה מדבר כל הזמן על כמה האופוזיציה נכשלה רק בשביל לגלח עוד מנדט מיש עתיד".

לדבריו, "אם יש עתיד לא תהיה חזקה, המחנה לא ינצח. אם אנחנו רוצים לנצח בבחירות – שהולכות להיות הבחירות הכי קשות והכי קריטיות שהיו פה מאז ומעולם - נגד יריב שאין לו שום בעיה לרמות ולשקר ולנסות לגנוב את הבחירות - אנחנו צריכים להציב מולו מכונה אימתנית, שלא רואה בעיניים".

בניסיון להשיב לעצמו את המנדטים האובדים, אמר לפיד: "זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על בטוח. כשאתם מצביעים יש עתיד אתם בטוחים ב-100 אחוז שלא נתכופף ולא נכנס לעוד ממשלה של נתניהו. לא נתכופף ולא נקים ממשלה עם החרדים שתמשיך עם הסחטנות וההשתמטות".

לפיד הוסיף כי "להקים ממשלה זה לא תחביב - זה מקצוע. אני היחיד במחנה שעשה את זה", אמר לפיד, שכיהן כראש הממשלה לתקופה קצרה. "כולכם אמרתם שזה לא יקרה, ואני הבאתי את כולם לכפר המכביה ולא ישנו חמישה לילות ואז צלצלתי לנשיא ואמרתי לו, 'אדוני הנשיא, עלה בידי. זה היה סופר-קשה אז, זה יהיה עוד יותר קשה הפעם".

1
ברוך השם נפול תיפול בעזרת השם מר לפיד רע ומר יהיה לך בעזרת השם
משה

