זה התנאי בו לפיד "מאשר" לנשיא המדינה לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו

חבר הכנסת יאיר לפיד, אמר בתום פגישה עם הרצוג בבית הנשיא: "אמרתי לנשיא המדינה -אם נתניהו רוצה שישקלו ברצינות את החנינה שלו עליו להגיש בקשת חנינה מחודשת כמו שצריך על פי החוק עם הודאה באשמה, עם הבעת חרטה וקלון. רק אז יהיה אפשר לשקול את זה ברצינות" | צפו (חדשות, פוליטי)

דבריו של לפיד, הערב (צילום: דוברות)

יו"ר האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, נועד לפני זמן קצר (שני) עם נשיא המדינה יצחק הרצוג בבית הנשיא, בסיום הפגישה, הוא שחרר הודעה לתקשורת בנוגע למתן חנינה לראש הממשלה .

"אמרתי לנשיא המדינה", אמר בצאתו מבית הנשיא: "אם נתניהו רוצה שישקלו ברצינות את החנינה שלו עליו להגיש בקשת חנינה מחודשת".

"כמו שצריך על פי החוק", הוסיף לפיד ואמר: "עם הודאה באשמה, עם הבעת חרטה וקלון. רק אז יהיה אפשר לשקול את זה ברצינות".

כזכור וכפי שדווח מוקדם יותר השבוע, בלשכת נתניהו הגיבו הלילה למתקפה מצד בית הנשיא בעקבות דברי טראמפ נגד הרצוג בשבוע שעבר, מיד לאחר פגישת נתניהו וטראמפ.

הזעם במשכן הנשיא התעורר לאחר שבסוף השבוע תקף טראמפ את הרצוג ואמר כי " צריך להתבייש", תוך שהוא קורא לו להעניק חנינה לנתניהו.

גורמים המקורבים להרצוג הבהירו כי "אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה". בבית הנשיא רואים בהתנהלות זו לא רק פגיעה אישית בנשיא, אלא פגיעה חמורה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל.

בתגובה, טענו הלילה בלשכת נתניהו כי: "התבטאותו של הנשיא טראמפ שלשום בעניין החנינה היתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד".

עוד טענו בלשכת נתניהו: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע על כך מראש, כשם שלא ידע מראש על התבטאותו של הנשיא בנושא זה בנאומו בכנסת".

כזכור, במהלך מסיבת עיתונאים שקיים טראמפ בבית הלבן, הוא התבטא כי על הרצוג "להתבייש" נוכח כך שלא הביא לנתניהו חנינה. "אני חושב שהאדם הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ.

הנשיא טען כי: "נשיא ישראל הכוח העיקרי שיש לו הוא הכוח לתת חנינות והוא לא... הוא לא רוצה לעשות עכשיו כי כנראה יאבד את הכוח שלו".

טראמפ המשיך בדבריו: "ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, ואני חושב שהייתי החבר הכי טוב של ישראל שהיה אי פעם. אנשים אומרים מעבר לנשיאים אחרים שהיו להם אי פעם".

0 תגובות

2
מי שואל אותו בכלל
לפידון
1
אחד הטמבלים הגדולים בתולדות המדינה
נחום
הטמבלים אלו שהצביעו לו
בן משה

