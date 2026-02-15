כיכר השבת
"ייבחן לפי סדרי העבודה"

על רקע המתקפה של טראמפ | היועמ"שית מבהירה על בקשת החנינה לנתניהו: "לא בחנתי עדיין"

לאחר הדרמה בין נשיא ארצות הברית לנשיא הרצוג, בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה, הוציאה היום הבהרה, לפיה היא עדיין לא בדקה את בקשת החנינה והיא תיבחן  לפי סדרי העבודה המקובלים (חדשות, משפט)

2תגובות
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

נשיא ארצות הברית טראמפ, נשאל ביציאה מהבית הלבן האם הוא מאמין שראש הממשלה, , יקבל חנינה והנשיא השיב בתשובה חיובית. בסוף השבוע תקף את הרצוג ואמר כי " צריך להתבייש", תוך שהוא קורא לו להעניק חנינה לנתניהו. בתוך כך היועצת המשפטית לממשלה הבהירה הבוקר (ראשון), כי עדיין לא בחנה את הבקשה.

בהודעה שיצאה מטעמה של גלי בהרב-מיארה נכתב: "עדיין לא בחנתי את בקשת החנינה של ראש הממשלה והיא תיבחן לפי סדרי העבודה המקובלים. כל פרסום אחר בעניין שגוי".

בהרב-מיארה הרגישה צורך להוציא את ההודעה האמורה, זאת על רקע פרסומים על כך שהיא צפויה להגיש את חוות הדעת בשבועות הקרובים.

כזכור וכפי שדווח מוקדם יותר היום, בלשכת נתניהו הגיבו הלילה למתקפה מצד בית הנשיא בעקבות דברי טראמפ נגד הרצוג בשבוע שעבר, מיד לאחר פגישת נתניהו וטראמפ.

הזעם במשכן הנשיא התעורר לאחר שבסוף השבוע תקף טראמפ את הרצוג ואמר כי "הנשיא הרצוג צריך להתבייש", תוך שהוא קורא לו להעניק חנינה לנתניהו.

גורמים המקורבים להרצוג הבהירו כי "אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה". בבית הנשיא רואים בהתנהלות זו לא רק פגיעה אישית בנשיא, אלא פגיעה חמורה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל.

בתגובה, טענו הלילה בלשכת נתניהו כי: "התבטאותו של הנשיא טראמפ שלשום בעניין החנינה היתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד".

עוד טענו בלשכת נתניהו: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע על כך מראש, כשם שלא ידע מראש על התבטאותו של הנשיא בנושא זה בנאומו בכנסת".

כזכור, במהלך מסיבת עיתונאים שקיים טראמפ בבית הלבן, הוא התבטא כי על הרצוג "להתבייש" נוכח כך שלא הביא לנתניהו חנינה. "אני חושב שהאדם הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ.

הנשיא טען כי: "נשיא ישראל הכוח העיקרי שיש לו הוא הכוח לתת חנינות והוא לא... הוא לא רוצה לעשות עכשיו כי כנראה יאבד את הכוח שלו".

טראמפ המשיך בדבריו: "ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, ואני חושב שהייתי החבר הכי טוב של ישראל שהיה אי פעם. אנשים אומרים מעבר לנשיאים אחרים שהיו להם אי פעם".

2
אוי אוי אוי , מסכנה הגברת לא היה לה זמן לבחון, עסוקה עד מעל הראש במתפרה המשפטית.
אליהו
1
ברור...היא ועמית ראש הממשלה בפועל...נשלטים ע"י השמאל
ברור

