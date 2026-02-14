​בעוד הסבב שני של שיחות בנושא הגרעין האיראני צפוי להיפתח ביום שלישי הקרוב בז'נבה, בהשתתפות השליח המיוחד סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, נראה כי הסיכויים לעסקה קלושים.

לפי דיווח שמתפרסם הערב ב'ניו יורק פוסט' לקראת חידוש המגעים, הזהירו שני היועצים הבכירים את הנשיא דונלד טראמפ כי השגת הסכם עם הרפובליקה האסלאמית היא פעולה קשה עד בלתי אפשרית.

​לפי דיווחים המסתמכים על גורם אמריקני בכיר, הנשיא טראמפ ביקש מוויטקוף ומקושנר להעריך את סיכויי ההצלחה של המשא ומתן מול טהראן.

השניים השיבו לנשיא כי בחינה היסטורית מעלה שהמערב לא הצליח מעולם לחתום על הסכם חיובי עם ההנהגה האיראנית הנוכחית. עם זאת, הם הדגישו כי בכוונתם להתמיד בנקיטת קו נוקשה במהלך הדיונים.

​היועצים הבהירו לנשיא את חלוקת התפקידים במגעים ואמרו לו כי "אם הם יסכימו למה שאנחנו מבקשים, אנחנו ניתן לך את האפשרות ואתה תחליט".

דברים אלו מגיעים לאחר שסבב שיחות שנערך השבוע בעומאן לא הניב תוצאות. הממשל האמריקני חותר להגביל את תוכנית הגרעין של איראן באמצעים דיפלומטיים כדי למנוע הידרדרות לעימות צבאי כולל.

​במקביל למאמצים הדיפלומטיים, הנשיא טראמפ שיגר אזהרה חריפה למשטרו של עלי חמינאי. טראמפ הצהיר כי במידה ולא יושג הסכם, הוא לא יהסס להשתמש בכוח צבאי, והוסיף כי איראן עלולה לעמוד בפני רגע טראומטי מאוד.