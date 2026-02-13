מחלוקת חריפה: ג’ארד קושנר במוקד סערה מודיעינית בוושינגטון

סערה פוליטית מתפתחת בארצות הברית סביב שמו של ג׳ארד קושנר, חתנו ויועצו הקרוב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי חשיפה שפורסמה ב"וול סטריט ג׳ורנל" ובהמשך הורחבה ב"ניו יורק טיימס", שמו של קושנר עלה בשיחה שיורטה בין שני גורמים ממדינה זרה, שעסקה באיראן ובהשפעתו על קבלת ההחלטות בבית הלבן.

לפי הדיווחים, השיחה יורטה בחודש מאי האחרון והועברה לגורמי המודיעין האמריקניים בעיצומם של דיונים רגישים בממשל סביב אפשרות לתקיפה באיראן.

ב"טיימס" דווח כי השיחה כללה התייחסויות להשפעתו הרבה של קושנר על הנשיא טראמפ ואף "רכילות ספקולטיבית" בעניינו – טענות שבכירי הממשל דוחים מכל וכל.

הפרשה קיבלה תפנית נוספת בעקבות תלונה חסויה של חושף שחיתויות, שטען כי ראש המודיעין הלאומי, טולסי גבארד, עיכבה במשך חודשים את הפצת דוח המודיעין הרלוונטי לקונגרס.

על פי החשיפה, הדוח נשמר תחת סיווג מחמיר במשך שמונה חודשים, ורק לאחר שהנושא נחשף בתקשורת הועברה גרסה מצונזרת לוועדות המודיעין.

גורמים רשמיים בארצות הברית סירבו לפרט את תוכן השיחה או את טיב הטענות שעלו נגד קושנר, בטענה שחשיפה מלאה עלולה לפגוע בשיטות איסוף מודיעין רגישות במיוחד.

עם זאת, גורמים המעורים בפרטים צוטטו כאומרים כי אם יתברר שהטענות שהועלו בשיחה מבוססות – מדובר באירוע בעל משמעות חמורה.

לפי ה"וול סטריט ג׳ורנל", התלונה נגד גבארד כוללת טענה שלפיה עיכוב הדוח נעשה ממניעים פוליטיים, בין היתר בשל עיתויו הרגיש – תקופה שבה עסק קושנר, יחד עם שליחים אמריקנים נוספים, במגעים עקיפים עם איראן בנוגע להסכם גרעין אפשרי. גבארד דחתה את ההאשמות וטענה כי פעלה במסגרת סמכותה החוקית וכי לא הייתה כל חריגה מהנהלים.

קושנר נחשב לאחת הדמויות המשפיעות ביותר בסביבתו של טראמפ, גם אם אינו מחזיק בתפקיד רשמי בממשל. בעבר שימש כיועץ בכיר לנשיא והיה מעורב בשורה של מהלכים מדיניים משמעותיים, ובהם הסכמי אברהם ומגעים אזוריים שונים במזרח התיכון.

על פי הדיווחים, בשיחה שיורטה נאמר כי "כדי להשפיע על המו״מ – יש לדבר עם קושנר", אמירה שהגבירה את הרגישות סביב הפרשה.

במפלגה הדמוקרטית דורשים כעת בדיקה מקיפה של התנהלות קהילת המודיעין והעיכוב בהעברת הדוח לקונגרס. מנגד, רפובליקנים טוענים כי מדובר בניסיון פוליטי לערער את אמון הציבור בממשל טראמפ.