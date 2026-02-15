כיכר השבת
סערת החנינה וההתערבות

טראמפ: מאמין שנתניהו יקבל חנינה | בעקבות הזעם של הרצוג, נתניהו טען: טראמפ התבטא על דעת עצמו

נשיא ארה"ב טראמפ נשאל ביציאה מהבית הלבן האם הוא חושב שרה"מ נתניהו יזכה לחנינה והשיב בחיוב | הנשיא הרצוג זעם על נתניהו בעקבות המתקפה של טראמפ נגדו | סביבת נתניהו השיבה: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע מראש" (אקטואלי)

נתניהו וטראמפ בכנסת ( צילום: יונתן זינדל/Flash90)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשאל ביציאה מהבית הלבן האם הוא מאמין שראש הממשלה, , יקבל חנינה והנשיא השיב בתשובה חיובית.

בתוך כך, בלשכת נתניהו הגיבו הלילה למתקפה מצד בית הנשיא בעקבות דברי נגד הרצוג בשבוע שעבר, מיד לאחר פגישת נתניהו וטראמפ.

הזעם במשכן הנשיא התעורר לאחר שבסוף השבוע תקף טראמפ את הרצוג ואמר כי " צריך להתבייש", תוך שהוא קורא לו להעניק חנינה לנתניהו.

גורמים המקורבים להרצוג הבהירו כי "אם ידו של נתניהו במעל - זו חציית קו אדום. אנחנו מצפים להבהרות מצידו של ראש הממשלה". בבית הנשיא רואים בהתנהלות זו לא רק פגיעה אישית בנשיא, אלא פגיעה חמורה במעמדה הריבוני של מדינת ישראל.

בתגובה, טענו הלילה בלשכת נתניהו כי: "התבטאותו של הנשיא טראמפ שלשום בעניין החנינה היתה על דעתו של הנשיא טראמפ בלבד".

עוד טענו בלשכת נתניהו: "ראש הממשלה שמע על כך בתקשורת ולא ידע על כך מראש, כשם שלא ידע מראש על התבטאותו של הנשיא בנושא זה בנאומו בכנסת".

כזכור, במהלך מסיבת עיתונאים שקיים טראמפ בבית הלבן, הוא התבטא כי על הרצוג "להתבייש" נוכח כך שלא הביא לנתניהו חנינה. "אני חושב שהאדם הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ.

הנשיא טען כי: "נשיא ישראל הכוח העיקרי שיש לו הוא הכוח לתת חנינות והוא לא... הוא לא רוצה לעשות עכשיו כי כנראה יאבד את הכוח שלו".

טראמפ המשיך בדבריו: "ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, ואני חושב שהייתי החבר הכי טוב של ישראל שהיה אי פעם. אנשים אומרים מעבר לנשיאים אחרים שהיו להם אי פעם".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

