תחזית דרמטית: "שלושה חודשים מהיום איראן מדינה דמוקרטית" 

האם אנו קרובים להפלת המשטר באיראן? ח"כ אבי מעוז חושף את התוכנית לעקוף את בג"ץ בכותל ומצהיר: "אהיה שר החינוך הבא". וגם: המדריך למשקיע הקריפטו המבולבל | האזינו (כיכר FM)

תוכנית 'כיכר FM' והיום בהגשת נריה סעדיה, קובעת סדר יום, עם כל מה שבוער וראיונות מרתקים.

" הוא לא פוליטיקאי, הוא סוחר"

בחלקו הראשון של הריאיון הפרשן לענייני איראן קובי שירה מסביר למה תקיפה באיראן לא קרתה עד עכשיו ולמה לדעתו זה קרוב עכשיו יותר מתמיד. וגם, מצב שלושה חודשים מהיום, ולמה לדעתו חמינאי לא מנהיג כבר את איראן בפועל.

"בג"ץ לוקח לעצמו את המצנפת של הרב הראשי"

בהמשך התוכנית, כחלק מהדיון שהתקיים אתמול בבג"ץ בעניין עתירת "נשות הכותל" לאפשר להן להתפלל ברחבת הכותל המערבי, עלה ח"כ אבי מעוז לשידור על הצעת החוק שלו להסדר מעמד הרבנות הראשית בכל הקשור לכותל המערבי. בהמשך הריאיון הצהיר ח"כ מעוז: "אדרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה". וקבע תחזית אופטימית לבחירות הבאות.

הפרשן הכלכלי על הביטקוין: "אל תסתכלו על המסך כל יום"

לסיום, אירחנו את בן סמוחה, מנכ"ל Crypto" Jungl" והמכללה לבלוקצ'יין ומטבעות דיגיטלים, כדי להבין את הצניחה החופשית של המטבעות הדיגיטליים בתקופה האחרונה. האם מדובר בנפילה חד פעמית? או שהקריפטו ימשיך לצנוח? ועתיד המטבעות הדיגיטלים בעשור הקרוב.

