"עוד כמה שעות לא תוכלו"

מה הוא יודע? ראש ממשלת פולין הוציא אזהרה חמורה בנוגע לאיראן

בזמן שבישראל סבורים שהתקיפה האמריקנית אולי בשילוב ישראל, צפויה לקרות בימים הקרובים, ראש ממשלת פולין הפתיע כאשר שיגר אזהרה חמורה לאזרחים שלו שנמצאים באיראן (חדשות בעולם)

דונלד טוסק (צילומסך )

ראש ממשלת פולין דונלד טוסק, הוציא לפני זמן קצר (חמישי) אזהרה לא שגרתית לתושבי פולין השוהים כעת ב.

רה"מ הפולני הבהיר: "כל אזרחי פולין הנמצאים כעת באיראן חייבים לעזוב את המקום מיד - למקום מבטחים".

ראש הממשלה הפולני לא הסתפק רק באזהרה והוסיף: "ייתכן שבעוד כמה שעות לא תהיה אפשרות לחלץ אותם".

הציות של ראש הממשלה הפולני

בישראל כאמור נערכים כבר מספר ימים, לאפשרות של מלחמה מול איראן כתוצאה מתקיפה נרחבת של ארצות הברית נגד מטרות ברחבי איראן.

על פי הדיווח ב'חדשות 12', בישראל סבורים שההחלטה של הנשיא, דונלד טראמפ, קרובה מאוד לאחר שלא נרשמה התקדמות בסבב השיחות בז'נווה.

לדברי בכירים בישראל: "לוחות הזמנים מתקצרים, ברמת המוכנות הצבאית זה אכן כך. בסוף - יש אדם אחד שיחליט".

בדיווח, צוין כי ההערכה בדרג המדיני והביטחוני היא שאם הנשיא טראמפ אכן יורה על מתקפה נרחבת, הסיכוי שאיראן תתקוף את ישראל באמצעות טילים ארוכי טווח - הוא סיכוי גבוה.

עוד דווח כי "גופי ההצלה השונים ופיקוד העורף קיבלו הנחיה להיערך למלחמה. בגופי ביטחון שונים נרשמת כוננות גבוהה, ומערכת הביטחון ללא ספק נדרכת".

גורמים רשמיים בארה"ב אמרו אמש לרויטרס: "הצבא האמריקני נערך לאפשרות של מבצעים צבאיים מתמשכים נגד איראן שיימשכו שבועות, אם הנשיא טראמפ יורה על תקיפה".

