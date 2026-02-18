כיכר השבת
נגמר הדלק

בלי לירות כדור אחד: כך מקריס טראמפ את השלטון הקובני 

מצור הנפט האמריקאי מביא את התחבורה והתעשייה בקובה לקריסה, כאשר נהגים נאלצים להמתין חודשים בתורים דיגיטליים עבור ליטרים בודדים של דלק ומפעלים בינלאומיים מפסיקים את פעילותם | בפועל, קובה מוצאת את עצמה ללא דלקים כלל, לאחר שטראמפ איים בהטלת מכסים על כל מדינה שתשתף איתה פעולה או תמכור לקובה דלק (בעולם) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

חיי היום-יום בקובה הגיעו לנקודת שבירה עם החמרת מחסור הדלק, המאלץ את התושבים לנטוש את כלי הרכב ולעבור לאמצעי תחבורה מאולתרים.

ממשלת קובה הטילה חובה להשתמש ביישומון דיגיטלי לתיאום תורים בתחנות הדלק, אך הנהגים מדווחים כי רשימות המתנה כוללות אלפי בני אדם, והמועד הבא לתדלוק נקבע לעוד מספר חודשים. גם מי שמצליח להגיע אל המשאבה מוגבל לרכישת 20 ליטרים בלבד, כמות שאינה נותנת מענה לצרכים בסיסיים.

המשבר ה העמיק היום עם הודעתה של חברת הכרייה הקנדית "שריט" על השבתת מפעליה באי בשל המחסור באנרגיה. במקביל, השבתת קווי התחבורה הציבורית הובילה לכך שעובדים רבים אינם מצליחים להגיע למקום עבודתם ונאלצים להתפטר.

מחיר הדלק בשוק השחור זינק לכחמישה דולרים לליטר, סכום השווה לרבע משכר חודשי ממוצע, מה שהופך את הנסיעה ברכב פרטי לבלתי אפשרית עבור רוב האוכלוסייה.

נשיא ארצות הברית ממשיך להדק את המצור הכלכלי, הכולל איומים בסנקציות על כל מדינה שתספק נפט לאי. לדברי מומחי אנרגיה, המחסור בסולר צפוי להוביל לקריסה של מערכות חיוניות נוספות, בהן חקלאות, תעשייה ואף אספקת מים.

בזמן שהוואנה מנסה להתמודד עם התורים האינסופיים באמצעות כלים דיגיטליים, התושבים מעידים על תחושת ייאוש גוברת. "יש לי תור מספר 7,000 ומשהו, מתי אוכל לקנות דלק שוב?", תהה חורחה רייס, תושב הוואנה בן 65.

בזירה הבינלאומית, חברות תעופה זרות כבר החלו לצמצם או לבטל את טיסותיהן לאי עקב חוסר היכולת לתדלק את המטוסים בנמל התעופה בהוואנה. המצב הנוכחי, המוגדר על ידי גורמים באו"ם כסיכון למשבר הומניטרי, מותיר את קובה מבודדת ומחוסרת משאבי אנרגיה בסיסיים, בעוד וושינגטון מבהירה כי הלחץ הכלכלי נועד לאלץ את הממשל המקומי להגיע להסכם חדש בתנאים אמריקאיים.

וננצואלה , קובה ובע"ה איראן וסין, נראה שטראמפ עובד על לפרק את ציר הרשע
מרדכי
הם גם לא יוכלו להכין כבאנה, מסכנים.
נחום

