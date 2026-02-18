"אישה קטנה": הסנאטור המקורב לטראמפ השתולל בזעם בפגישה מדינית

לפי דיווחים בדנמרק, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הנחשב לאחד מבעלי הברית הקרובים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, "השתולל וכעס” במהלך פגישה עם ראש ממשלת דנמרק מדה פרדריקסן בכינוס הביטחוני במינכן.

לפי הדיווחים, פרדריקסן שמרה על קור רוח, בעוד גרהאם פיהק בקול רם וכינה אותה “אישה קטנה”.

פרדריקסן מצידה השיבה: “כשאתה מסיים, אפשר להמשיך את הפגישה”. מקור מסוים סיפר לאתר חדשות אמריקאי כי במהלך הפגישה נזרקו מילים גסות, וכי גרהאם ניסה למזער את החשיבות הבינלאומית של דנמרק וגרינלנד.

המתיחות בין המדינות גאתה לאחר שטראמפ חידש בתחילת 2026 את דרישתו להשתלט על גרינלנד, בטענה לצורך ביטחוני מול רוסיה וסין, ואף איים בהטלת מכסים על מדינות אירופה המתנגדות לכך.

בהמשך דיווח טראמפ על גיבוש "מסגרת לעסקה עתידית" עם נאט"ו, אך דנמרק הרשמית והתושבים המקומיים הביעו התנגדות לכל עסקה.