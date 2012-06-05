האסון בעצרת הגיוס: אביו של יוסי אייזנטל ז"ל בהספד מרטיט | דעה: בכביש יש רוצחים - אי אפשר להעלים עין מהתופעה המבישה | הישג ל'דגל' ו'ש"ס: האדמו"ר מבעלזא ישתתף בכינוס המועצת החסידית | ח"כ מרגי ביקר בכלא 10 וחזר מזועזע: טענות קשות על מחסור במזון כשר | סיקור נרחב מקבלת הפנים וסיום מסכת של אסיר עולם התורה מחברון והנאום של הגר"ד כהן | הריקוד החריג של הגר"ד לנדו בחנוכת הבית לישיבת הגרי"ש (מעייריב)
במוצאי שבת האחרונה בתוכנית "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל ב'רדיו קול חי', התארח הזמר יואלי פאלקאוויטש מארה"ב לרגל צאת אלבומו החדש "מהר", בראיון השתתפו המעבדים יואלי דיקמן, רובי בנט, והמפיק יוסי רובין. במהלך הערב הושמעו שירי האלבום, כשבסופו הושמע טשולענט מיוחד שנעשה מהשיר "חזו חזו" (כד יתבין)
במוצאי שבת האחרונה בתוכנית "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל ב'רדיו קול חי', התארחו הזמרים יצחק פוקס וגד ליאור לראיון משותף. במהלך הערב חשף פוקס שני שירים חדשים בלחנים משלו, אחד מהם שיר חדש שהיה אמור להיכלל באלבום החדש של ליפא שעומד לצאת ממש בימים אלו. האזינו
בתוכנית "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל ב'רדיו קול חי', שודר ראיון אישי ומרתק עם ענק הזמר החסידי אברהם פריד, לרגל צאת אלבומו החדש. בראיון השתתפו גם יובל סטופל מ"במה כהלכה" ויוסי גיל. האזינו לשידור חוזר מהראיון המרתק וצפו בתמונות. צילומים: מנדי אור, דוד קליגר
במוצאי שבת האחרונה בתוכנית "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל ב'רדיו קול חי', קיבץ אייזנטל לכבוד שבת מברכין של חודש אדר והשמחה, את הבדרנים והחקיינים הנמנים על אנשי רדיו קול חי - יהודה שוקרון ויוסי חיים יחד עם הזמר אלעד כהן לערב של צחוקים ושמחה, בו שודרו בשידור חי מערכונים מצחיקים ומשעשעים
במוצאי השבת האחרונה בתוכנית "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל ב'רדיו קול חי', התארח הזמר אבישי אשל ותזמורתו, וחשף שיר חדש בחפלה והופעה לכבוד שבת מברכין של חודש שבט. במהלך התוכנית ביצע יחד עם התזמורת בהשמעת בכורה את השיר "עודני ילד", שיר חדש שכתב אחיו הזמר חיים ישראל
במוצאי השבת האחרונה בתוכנית "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל ב''רדיו קול חי', התארח הזמר שלמה כץ יחד עם בני משפחת סלומון וחברים נוספים למלוה מלכה בסגנון קרליבך. במהלך התוכנית בוצעו לרוב שירים של ר' שלמה קרליבך שהתגלו לאחרונה, כשביניהם גם ישנו ניגון אחד שלא הוקלט מעולם
התוכנית מוצ"ש מוזיקלי עם יוסי אייזנטל ארחה במוצ"ש האחרון את אבישי רוזן. רוזן ביצע בשידור חי את שלל שיריו מתוך אלבום הבכורה שלו, והתראיין. בהמשכו של הערב חשף אביו של רוזן ציור ישן אותו צייר אבישי בסביבות גיל חמש, ולאחר שהכניס אותו לתוך אריזת דיסק מסרו להוריו כשהוא אומר להם "את זה אני רוצה כעטיפה לאלבום"
התוכנית מוצ"ש מוזיקלי עם יוסי אייזנטל אירחה השבוע ערב מזרחי משובח עם הזמר אייל טויטו. כמו כן השתתפו אריאל יהודאי שתופף על הדרבוקה ואלמוג פדרלי על הגיטרה, האיש והמאסטר חיים דבש חשף לראשונה בהשמעת בכורה אלבום חתונה חדש של אייל טויטו. ויש גם מתיחת פנים ופינות חדשות
מיוחד: יוסי אייזנטל אירח במוצ"ש האחרון את הזמר בריו חקשור לראיון לרגל צאת אלבום הבכורה "שיר ושבחה". במהלך הערב נחשף האלבום לראשונה. בריו סיפר, בזמן שצלילי האלבום הענוגים מתנגנים ברקע, על הסטוריית הלחנת השירים ועל העיבודים המעניינים. האזינו לראיון המלא
"קול חי" שידר במהלך ימי בין הזמנים תוכנית תוססת במיוחד: הקעמפ של יוסל'ה. בחלקה השני של התוכנית התארחו בין היתר הזמרים שרוליק הרשטיק, יוסף קרדונר, איתי עמרן, גלעד פוטולסקי, אודי אולמן ואבישי רוזן. מתוך פינה בקעמפ נולדה תוכנית קבועה חדשה עם יוסי אייזנטל "השטייגעניסט" שמה, שתשודר מידי יום שני החל מ-23:00 בלילה עד חצות
אחרי 30 שנה של שירה בלתי פוסקת - העניק ענק הזמר אברהם פריד ראיון לא שגרתי ברדיו "קול חי" עם יוסי אייזנטל. בראיון השתתף גם יוסי גיל ובמהלכו סיפר פריד על האלבומים שבדרך וסיכם 30 שנות שירה ועשייה במוזיקה. צפו בתמונות והאזינו לראיון המלא (חדשות)
הקעמפ של יוסל'ה אייזנטל אירח מדי יום ב"בין הזמנים" זמרים חסידיים פופולאריים. בשבוע הראשון התארחו הזמרים יידל ורדיגר, שלוימי גרטנר, מידד טסה, אפרים מנדלסון, אלי פרידמן, שלוימי טויסיג, אריה ברונר, איציק אורלב ועוד רבים וטובים. צפו והאזינו: מידד טסה, אלי פרידמן ושלומי טויסיג חושפים שירים חדשים.
המוזיקאי גדעון לוין מדבר לראשונה על אלבומו המסקרן שמתקרב בצעדי ענק, וחושף שירים חדשים בשידור חי. זה קרה במוצ"ש האחרון, בתוכנית "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל ב'רדיו קול חי'. בשידור לקח חלק גם המעבד רובי בנט שסיפר על ההיסטוריה המשותפת עם גדעון לוין. צפו והאזינו
יובל סלע ניגן בגיטרה, יואל טייב אילתר בשידור, אביחי פז-גרינוולד עם סיפור חיים מצמרר: כך זה נראה ונשמע כשיוסי אייזנטל הפגיש אותם יחד. במהלך הפאנל המיוחד הושמעו קטעים נבחרים מאלבומיהם השונים אותם הוציא כל אחד מהם בתקופה האחרונה, כשבין לבין יובל סלע פרט על נימי הנפש
בתוכנית "מוצ"ש מוסיקלי" עם יוסי אייזנטל ב"קול חי" התארחו המעבד משה לאופר, הזמר מנדי ג´רופי והנער שמוליק ליסטוונד. במהלך הערב הושמע האלבום כשלקראת סיום האירוח עלה לשידור מפיק האלבום לוי"ק טובול המתגורר בצרפת וסיפר על העבודה המיוחדת. קליפ מקפיץ ושידור חוזר
רגע לפני פתיחת עונת הקיץ של תוכנית המוסיקה ברדיו "קול חי", נחשף הפתיח החדש של "מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל. דיקמן עמל על היצירה חודשים ארוכים. בהקלטות נעשה שימוש במגוון רחב של כלי מוסיקה, והתוצאה - פתיח מושקע ועשיר. האזינו כעת (שירים חסידיים, חדשות)
האחים אבישי ואיציק אשל התארחו במוצ"ש האחרון ב"מוצ"ש מוזיקלי" עם יוסי אייזנטל, וחשפו שיר חדש מתוך אלבומו של אבישי. השניים גם ביצעו את מיטב שירי משפחת אשואל, כמיטב המסורת, כשהם מסיימים במחרוזת חסידית מקפיצה. את הערב ליווה הקלידן המוכשר דוד ביתן
בתוכנית "מוצ"ש מוסיקלי" עם יוסי אייזנטל ששודרה במוצ"ש האחרון ברדיו "קול חי", התארח באולפן הזמר יהודה כ"ץ לרגל צאת אלבומו החדש "בלעדיך לא אבוא". במהלך הראיון חשף כ"ץ לחן חדש שלו למילים ´מי האיש´. הוא גולל את סיפור חייו המרתק ותאר את ראשית הקריירה המוזיקלית שלו