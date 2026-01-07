אלפים רבים השתתפו הערב בהלוויתו של תלמיד ישיבת אהל תורה בשכונת רמות - הבחור החשוב יוסף (יוסי) אייזנטל ז"ל, שנדרס למוות בידי נהג פרא אדם במהלך עצרת הגיוס של הפלג הירושלמי. אביו של יוסי ז"ל, הרב שמואל אייזנטל שיבדלחט"א, בחר לקדש שם שמים בהספדו על קברו של בנו, ובמקום לחפש אשמים - הוא צידק עליו את הדין והודה לקב"ה על 14 שנות מתנה שקיבל. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

אבל אשמים אנחנו

מותו של יוסי אייזנטל ז"ל מדריסת אוטובוס סמוך לעצרת הגיוס של הפלג הירושלמי, גרמה לרבים במגזר החרדי ומחוצה לו לתהות - האם הכתובת לא הייתה מרוחה על הקיר? במהלך הפגנות הגיוס של הפלגים הקיצוניים בשבועות והחודשים האחרונים אנו רואים תיעודים של צעירים מתעמתים עם נהגים כשחלק מהנהגים בוחרים ליסוע בפראות תוך סיכון חיי אדם. למה צריך לקרות אסון כל כך נורא כדי שנזדעזע ונוקיע תופעות מבישות מקרב מחננו? הטור המלא בכתבת הווידאו שלפניכם.

ערב גורלי

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל (למעט האדמו"ר מביאלא השוהה בחו"ל) וחברי הכנסת של המפלגה החסידית (למעט ח"כ טסלר השוהה בחו"ל) יכריעו הערב בשאלת חוק הגיוס המקודם בימים אלו בוועדת החו"ב של הכנסת. ב'דגל' וב'ש"ס' מרוצים מהשתפותתו של האדמו"ר מבעלזא בכינוס ומציינים בסיפוק את כמות המשתתפים בעצרת הגיוס של הפלג שהתקיימה אמש בירושלים - ולא הצליחה להביא מספרים גבוהים ממספר מצביעי הפלג הירושלמי בבחירות המוניציפליות האחרונות. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

חרפה (לכאורה) בכלא 10

חבר הכנסת משריקי מש"ס, חזר מזועזע ממפגש עם 3 תלמידי ישיבה הכלואים בכלא הצבאי כלא 10 סמוך לבית ליד שבשרון. במכתב נוקב אותו הוא שלח לשר הביטחון ישראל כץ, הוא מגולל את מסכת הקשיים החריגה אותה חווים האסורים החרדים. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

האיר פני כל המזרח

ישיבת חברון בשכונת גבעת מרדכי בירושלים חוותה היום אירוע חסר תקדים בתולדות הישיבה. אל רחבת הישיבה נכנסו בזה אחר זה שורת רכבי יוקרה מקושטים - מתוכם הפציע אסיר עולם התורה הבחור החשוב יהודה בן עמרם. ראשי הישיבה ואלפי תלמידיה השתתפו במעמד המיוחד של סיום מסכת מגילה שנלמדה על ידי בן עמרם במהלך שהותו בכלא הצבאי. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

ריקוד מיוחד

המנהיג הליטאי, ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הגיע להשתתף באירוע חנוכת הבית לישיבת הגרי"ש בירושלים כדי לחזק את ידי המוסדות והבחורים. בדברים שנשא בפני הקהל, הרחיב ראש הישיבה במעלתם של בני הישיבות בדורנו, תוך שהוא מדגיש את חשיבות בניית היכלות של תורה כמעוז של אמת מול הרחוב הסוער. מה שקרה לאחר נאומו - הפתיע אפילו את נשיא המוסדות וראש הישיבה הגר"צ ויספיש. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם. צפייה נעימה.